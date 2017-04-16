Віталій КВАРЦЯНИЙ: «Ми не хотіли зіпсувати волинянам свято»

Головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний:

- Після гри ми поговорили з футболістами: вони, звичайно, задоволені перемогою. Але все одно довелось відверто порозмовляти з гравцями, бо кінцівки матчів проходять в нас напружено. В багатьох іграх на останніх хвилинах команда пропускала, тому хвилювались, щоб сьогодні їхня робота не була даремною. Ми не хотіли зіпсувати волинянам свято, а навпаки, щоб мить перемоги подвоїла хороший настрій наших вболівальників. Тому за результат дуже переживали тренери, футболісти і всі, хто був на лаві запасних.

По грі хочу сказати, що могли зіграти ще краще, та втрачали зовсім необов’язкові м’ячі. Можна було працювати більше з м’ячем, дати відпочити гравцям оборони, у яким було багато роботи. Команда суперника грає від оборони, дуже компактна, з характером, відповідальна, команда, яка не любить програвати, має такий командний дух, і грати з ними було дуже важко. З нашого боку було завдання витримати розташування по функціям і діям приблизно 65 на 35: 65% приділити персональній увазі футболістам і зіграти відповідально в обороні, та 35% – віддати атаці, контратаці, берегти м’ячі, грати індивідуально на чужій половині поля та на підступах до штрафного. Наші футболісти краще це робили у першому таймі, ніж у другій його половині.

За станом функціональності хлопці готові непогано, а за віком не відповідають своїй такій фізичній розвинутості, тому дійсно приходиться їх заставляти проявляти характер. Сил не вистачає, а відповідальність велика, тому було трохи браку, і кінцівка була не дуже якісна, але на цьому й формується перспективність гравців.

У цьому матчі ми побачили, що деякі гравці в майбутньому повинні стати хорошими футболістами. Наприклад, Юра Тетеренко робиться дуже хорошим футболістом. Єдине – що він дуже скромний, але з кожною грою він додає. Мені подобається у його грі універсалізм. Думаю, що він скоро буде лідером команди, адже виконав дуже багато хорошої роботи. Він має непоганий інтелект, але потрібно більше якостей агресивних. Романюк також зіграв добре, навіть після того, як отримав травму. По контролю м’яча ми десь програвали, але моментами нам вдавалося і тримати м’яч, і грати в пас. Наносили дуже мало ударів по воротам, однак це приходить з досвідом.