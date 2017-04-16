Александр БАБИЧ: «Мы подстраивались под соперника и под погоду»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Во-первых — всех с праздником! День у нас начался очень хорошо. Утром сходили всей командой в церковь. Там была и команда «Александрии», поприветствовали и поздравили друг друга. Порадовало то, что вместе оказались в одном храме.

Что касается игры. Вообще, сложные матчи у нас всегда проходят с «Александрией», даже не помню, когда мы последний раз выигрывали. Мы понимали, что матч номинально был домашний, но мы, тем не менее, играли на выезде. Сложная была игра, было много борьбы, много вертикальных передач. Мы учли погоду, и буквально перед матчем корректировали установку и тактику на игру. Но не во всем она сработала. Если в первом тайме мы не пытались прессинговать, потому что играли против ветра. А во втором тайме было больше прессинга. Радует, что забили со стандартного положения. Были еще моменты, когда могли забивать.

Мы благодарны «Александрии», что пошла нам навстречу и дала добро сыграть этот матч в Александрии.

Была боевая бескомпромиссная игра, надеюсь, зрителям и болельщикам она понравилась. Никто никого не жалел, по-мужски сражались, по-честному. Единственное — неприятный осадок остался из-за удаления. По моему мнению, вторая желтая карточка была незаслуженно показана Алексею. Была игровая ситуация, подскользнулись игрок соперника и наш игрок… Я не понял решение арбитра, но ему было, вероятно, виднее.

— У вас выход Коркишко планировался еще до начала игры, или Вы это сделали по ходу?

— У нас все замены были распланированы. Перед игрой мы говорили об этом. Мы понимали, что в первом тайме будет меньше контратакующей игры, а во втором — больше. Это все было целенаправленно, запланировано. Третья замена — выход Треьякова — это было по ходу матча, а первые две замены были запланированы.

— Вы заранее готовили «джокеров»?

— Да, мы и заранее им говорили, акцентируя внимание на стандартные положения, чтобы, выйдя на замену, они смогли сделать результат. В тактических заменах есть небольшая хитрость и сюрприз для соперника.

— Перед матчем Вы давали интервью, в котором сказали, что игра будет «на ножах». Вы подтверждаете эту тезу?

— У нас всегда с «Александрией» очень сложные матчи. Точно не скажу по статистике, но у нас всегда очень много единоборств, желтых карточек. Бескомпромиссная у нас всегда игра. И сегодняшний матч это подтвердил.

— В некоторых интернет-сайтах специалисты пишут, что Вы исповедуете кое-что из стиля игры «Александрии»?

— Не знаю, какие требования предъявляет футболистам Владимир Богданович по переходам от обороны в атаку или наоборот. Как по мне — нужно больше контролировать мяч, меньше его терять. А сегодня — мы подстраивались под соперника и под погоду.

Я удовлетворен вторым таймом и результатом. Но качество игры нужно улучшать, чтобы был более зрелищный футбол, постоянный осмысленный контроль мяча и реактивный переход от обороны в атаку.