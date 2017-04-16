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Фанаты Бастии выбежали на поле и атаковали футболистов Лиона

Матч французского чемпионата был отложен из-за драки

  • 16.04.2017 19:11
  • 601 просмотров
  • 4 комментария
Метки
bleacherreport.com/uk
© bleacherreport.com/uk

Начало поединка Лиги 1 между «Бастией» и «Лионом» было отложено из-за бесчинства фанатов.

Во время разминки футболистов «Лиона», на поле выбежали болельщики «Бастии» и атаковали Мемфиса Депая, а также Матье Горжелена. Игроки гостей спрятались в раздевалку, но вскоре вернулись обратно.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Bastia 1905. Остальные болельщики осудили действия радикальной группы фанатов.

Напомним, всего несколько дней назад из-за беспорядков был отложен поединок Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».

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Комментарии
    ПТН ХЛО
      ПТН ХЛО, 16.04.2017 19:22
    +1
    Дибилы блин!
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    ser_nat
      ser_nat, 16.04.2017 19:37
    0
    Редкостные причем!
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    mastadont88
    online
      mastadont88, 16.04.2017 19:41
    -1
    ПТН ХЛО, 16.04.2017 19:22
    Дибилы блин!
    Судя по нику ты не особо отличаешься)))
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    pulse240
    online
      pulse240, 16.04.2017 19:42
    0
    В каждой стране свои Родычи
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