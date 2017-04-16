Начало поединка Лиги 1 между «Бастией» и «Лионом» было отложено из-за бесчинства фанатов.
Во время разминки футболистов «Лиона», на поле выбежали болельщики «Бастии» и атаковали Мемфиса Депая, а также Матье Горжелена. Игроки гостей спрятались в раздевалку, но вскоре вернулись обратно.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка Bastia 1905. Остальные болельщики осудили действия радикальной группы фанатов.
.@SCBastia - @OL— OL_Plus (@OL_Plus) 16 квітня 2017 р.
La séquence de l'agression dans la longueur#TeamOL #OL #SCBOL pic.twitter.com/JEfygNNWpB
Напомним, всего несколько дней назад из-за беспорядков был отложен поединок Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».
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