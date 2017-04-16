Начало поединка Лиги 1 между «Бастией» и «Лионом» было отложено из-за бесчинства фанатов.

Во время разминки футболистов «Лиона», на поле выбежали болельщики «Бастии» и атаковали Мемфиса Депая, а также Матье Горжелена. Игроки гостей спрятались в раздевалку, но вскоре вернулись обратно.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Bastia 1905. Остальные болельщики осудили действия радикальной группы фанатов.

Напомним, всего несколько дней назад из-за беспорядков был отложен поединок Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».