Манчестер Юнайтед разобрался с Челси и продлил беспроигрышную серию

Перед противостоянием с «Челси» манкунианцы имели впечатляющую беспроигрышную серию, которая насчитывала двадцать один поединок. Поэтому одной из главных интриг сегодняшней встречи был вопрос: сумеет ли лидер чемпионата, стремящийся к завоеванию титула, обыграть команду своего бывшего коуча Жозе Моуриньо. Последний раз сделать такое в чемпионате удалось в октябре прошлого года… тому таки «Челси». На «Стэмфорд Бридж» подопечные Антонио Конте деклассировали своих оппонентов, отгрузив четыре безответных гола в ворота «Юнайтед». Уже в 2017-м пути команд пересеклись в четвертьфинале Кубка Англии, и «пенсионеры» благодаря голу Н’Голо Канте снова оказались сильнее.



Задачи на остаток сезона у сегодняшних соперников предельно ясны. «Челси» целенаправленно держит путь к чемпионству, а манкунианцы цепляются за возможность попасть в Лигу чемпионов. При этом у «Юнайтед» имеются варианты сделать это не только по итогам чемпионата, ведь победа в Лиге Европы также выведет команду в самый престижный клубный евротурнир. Игра на двух фронтах, несомненно, забирает много сил, но манчестерский клуб пока не собирается жертвовать одним из турниров. В прошедший мид-уик «МЮ» проводил поединок в Брюсселе, где «Андерлехт» на последних минутах вырвал ничью (1:1).



Моуриньо предпринял рискованный шаг, усадив на скамейку запасных своего основного форварда Златана Ибрагимовича. В нападении манкунианцев на поле вышли Джессе Лингард и Маркус Рэшфорд. У «Челси» из-за травм сегодня отсутствовали Тибо Куртуа и Маркос Алонсо.



«Юнайтед « сразу после стартового свистка взяли мяч под контроль, и вскоре у хозяев поля прошла голевая атака. Эррера разрезной передачей вывел на ударную позицию Рэшфорда, который из правого угла штрафной отправил мяч в ворота. Манкунианцы продолжили гнуть свою линию – долго разыгрывали мяч и владели территориальным преимуществом. А вот у «пенсионеров» совершенно не клеились атакующие действия. «Красные» грамотно пресекали все попытки оппонентов подобраться к своей штрафной – первый удар в сторону ворот Давида де Хеа состоялся в компенсированное к первому тайму время. Футболисты «Манчестера», что удивительно, выглядели свежее лондонцев, не обремененных участием в еврокубках.



Положение «Челси» значительно ухудшилось сразу после перерыва. Эррера нанес хлесткий удар из левого угла штрафной и мяч после рикошета залетел в ворота. Увеличив преимущество, манкунианцы отдали территорию оппонентам, но подопечные Конте воротам по-прежнему не угрожали. Неточный удар в падении Косты после кросса в штрафную от Аспиликуэты – вот и все, что смогли создать «пенсионеры» за весь поединок.



У ворот Беговича моментов также было немного, но манкунианцы вполне могли довести счет до разгрома. Едва не оформил дубль Рэшфорд, удару которого из пределов штрафной немного не хватило точности. Оборона «Челси» допускала немало ошибок, защитники не успевали за быстрыми манкунианцами, у которых в этот день многое получалось. Переломить ход матча у подопечных Конте так и не получилось: встреча завершилась вполне логичной победой «Манчестера».



Поражение «Челси» на «Олд Траффорд» привело к тому, что идущий на втором месте «Тоттенхэм» отстает от лидера уже всего на четыре очка. А ведь еще совсем недавно многие уже начинали поздравлять лондонский клуб с чемпионством. В следующем туре «пенсионеры» будут принимать «Саутгемтон», а «Юнайтед» сыграет на выезде с «Бёрнли».





«Манчестер Юнайтед» - «Челси» - 2:0 (1:0)

Маркус Рэшфорд, 7, Андер Эррера, 49.

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Маркос Рохо, Маттео Дармиан, Эшли Янг (Тимоти Фосу-Менса, '90+3), Эрик Бейи, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Джессе Лингард (Майкл Каррик, '60), Маруане Феллаини, Поль Погба, Маркус Рэшфорд (Златан Ибрагимович, '83)

«Челси»: Асмир Бегович, Гари Кэхилл, Давид Луис, Сезар Аспиликуэта, Неманья Матич (Виллиан, '66), Н'Голо Канте, Курт Зума (Рубен Лофтус-Чик, '83), Виктор Мозес (Сеск Фабрегас, '54), Эден Азар, Диего Коста, Педро Родригес

Андер Эррера, 73. Маркос Рохо, 75. Златан Ибрагимович, 90+1. - Диего Коста, 33. Гари Кэхилл, 48. Сеск Фабрегас, 90.



Удары (в створ): 9 (3) - 3 (0)

Угловые: 1 - 3

Оффсайды: 1 - 1



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА