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Вердер переиграл Гамбург, пропустив гол в дебюте первого тайма

В составе бременцев отличились Макс Крузе и Флориан Кайнц

  • 16.04.2017 18:34
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werder.de
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Чемпионат Германии. 29-й тур

«Вердер» – «Гамбург» – 2:1
Голы: 0:1 – 6 Грегорич, 1:1 – 41 Крузе, 2:1 – 75 Кайнц.

«Вердер» – Видвальд, Сане, Гарсия (Бауэр, 73), Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Велькович, Бартельс, Гриллич (Кайнц, 63), Юнузович, Крузе (Баргфреде, 90).
«Гамбург» – Матения, Маврай, Остжолек, Дикмайер, Сакаи, Холтби (Вальдшмидт, 83), Уолас, Грегорич (Ласогга, 63), Хунт, Костич (Джатта, 83), Юнг.
Предупреждения: Юнузович (32), Гриллич (35), Дикмайер (70), Велькович (90).

Источник — Sport.ua

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