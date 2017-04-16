Вердер переиграл Гамбург, пропустив гол в дебюте первого тайма

Чемпионат Германии. 29-й тур
«Вердер» – «Гамбург» – 2:1
Голы: 0:1 – 6 Грегорич, 1:1 – 41 Крузе, 2:1 – 75 Кайнц.
«Вердер» – Видвальд, Сане, Гарсия (Бауэр, 73), Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Велькович, Бартельс, Гриллич (Кайнц, 63), Юнузович, Крузе (Баргфреде, 90).
«Гамбург» – Матения, Маврай, Остжолек, Дикмайер, Сакаи, Холтби (Вальдшмидт, 83), Уолас, Грегорич (Ласогга, 63), Хунт, Костич (Джатта, 83), Юнг.
Предупреждения: Юнузович (32), Гриллич (35), Дикмайер (70), Велькович (90).
Источник — Sport.ua
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