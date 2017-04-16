ГОРОПЕВШЕК: «Через неделю надо побеждать Карпаты и сокращать отрыв»

Защитник луцкой «Волыни» Миха Горопевшек прокомментировал победу над «Звездой» из Кропивницкого со счетом 1-0:



- Очень рады этой победе! В первом тайме нам удалось оказать приличное давление на оборону «Звезды». Они испытывали проблемы при контроле мяча, тем самым позволив нам создать несколько хороших моментов, один из которых мы реализовали. Хорошо, что получилось оставить наши ворота сухими и взять важнейшие 3 очка в родных стенах. Эта победа очень важна для нас в моральном плане после долгой череды поражений!



- «Звезда» не так давно обыграла «Динамо». Вы, наверняка, разбирали эту игру и выделили для себя какие-то моменты?

- Сегодня мы делали ставку на длинные передачи в свободные зоны. К тому же, хорошо отработали в защите, получалось накрывать атаки соперника. Мы по-прежнему испытываем небольшие проблемы в контроле мяча, быстро теряем его и потом приходится проделать большую работу, чтобы отобрать его обратно. Особенно это чувствовалось под конец игры, когда мы подустали, и тогда «Звезда» смогла создать несколько шансов. Но хорошо, что для нас все так закончилось и мы победили!



- Как оценишь шансы «Волыни» остаться в Премьер Лиге? Расстояние до «Карпат» составляет 5 очков и следующая игра как раз против них на выезде!

- Это будет очень важный матч! Нам необходимо побеждать, чтобы сократить отставание. Я уверен, что все ребята приложат максимум усилий для этого, так как наша общая цель - сохранить прописку в Премьер Лиге. Мы будем биться за нее, и как бы это ни было трудно, мы не сдадимся!



- Каким ты видишь будущее команды? И связано ли твое будущее с «Волынью»?

- Ни для кого не секрет, что клуб сейчас испытывает финансовые трудности. Я верю в то, что инвесторы погасят имеющиеся долги и клуб сможет функционировать нормально. Футбол в Луцке должен жить! Здесь всегда получалось создать сплоченную, боевую команду. Сейчас трудные времена, но, как говорится: после каждого дождя приходит солнце! Мой контракт истекает в конце сезона, так что пока мое будущее неопределенно.



Александр НАГОЛЮК