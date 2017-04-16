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Месут ОЗИЛ: «Китайцы предлагали мне 118 млн евро за пять лет»

Хавбек «Арсенала» – о заманчивом предложении из Поднебесной

  • 16.04.2017 17:53
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ФК Арсенал. Месут Озил
© ФК Арсенал. Месут Озил

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о невероятном предложении из Китая.

«Китайцы предлагали мне 118 миллионов евро за пять лет. Сказочная сумма, выходящая за рамки моего воображения. Но мне понадобилось менее трех минут, чтобы отклонить предложение.

Я далек от завершения карьеры. Я хочу выиграть трофеи с «Арсеналом». Не хочу играть в Китае, сколько бы мне ни предложили», - сказал Озил.

«Арсенал» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны ЛЧ на 7 очков.

Источник — Daily Mail

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