Месут ОЗИЛ: «Китайцы предлагали мне 118 млн евро за пять лет»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о невероятном предложении из Китая.

«Китайцы предлагали мне 118 миллионов евро за пять лет. Сказочная сумма, выходящая за рамки моего воображения. Но мне понадобилось менее трех минут, чтобы отклонить предложение.

Я далек от завершения карьеры. Я хочу выиграть трофеи с «Арсеналом». Не хочу играть в Китае, сколько бы мне ни предложили», - сказал Озил.

«Арсенал» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны ЛЧ на 7 очков.