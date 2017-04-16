Ливерпуль на выезде минимально обыграл Вест Бромвич

Чемпионат Англии. 33-й тур
«Вест Бромвич» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: 0:1 – 45 Фирмино.
«Вест Бромвич» – Фостер, Эванс, Маколи, Доусон, Робсон-Кану (Рондон, 64), Шадли (Моррисон, 61), Ливермор, Флетчер, Филлипс, Якоб (Макклейн, 64), Брант.
«Ливерпуль» – Миньоле, Матип, Ловрен, Клайн, Милнер, Лейва, Джан, Коутиньо (Морено, 90), Вейналдум, Фирмино, Ориги (Старридж, 82).
Предупреждения: Брант (45), Робсон-Кану (49), Эванс (66), Лейва (72).
Источник — Sport.ua
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