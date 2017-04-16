Парцвания выбыл минимум на месяц

Защитник донецкого «Олимпика» Темур Парцвания из-за травмы пропустит больший отрезок времени, чем ожидалось ранее.
Восстановление от полученного ушиба боковой связки колена в преддверии матча против «Динамо» немного затягивается. По предварительным прогнозам, восстановление должно было занять 1-2 недели. Сейчас же, по словам игрока, ему придется восстанавливаться около месяца.
Парцвания, отыграв в нынешнем сезоне 13 матчей, является важным звеном в защитной линии «олимпийцев». В последних двух матчах без его участия «Олимпик» дважды уступил со счетом 4-0, проиграв «Динамо» и «Шахтеру».
Источник — Sport.ua
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