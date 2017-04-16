Защитник «Шахтера» Василий Кобин назвал свою команду лучших игроков всех времен. В нее вошли:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Дани Алвес, Рональд Куман, Алессандро Неста, Роберто Карлос.
Полузащитники: Лионель Месси, Хави Эрнандес, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста.
Нападающие: Криштиану Роналду, Ромарио (Роналдо).
Тренер: Карло Анчелотти.
Источник — #FootballHub
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