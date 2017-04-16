Ну и Вида подстрахует если че

Справа в тому, що якісні креативні гравці коштують в рази дороще ніж захисники. Плюс до того в Ди...

По Кадару и Пантичу... Ясно что на них ставка в защите.. где Хачериди видно не понимает в каком о...

Да не на омоложение курс-то, а на удешевление!