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Команда мечты по версии Василия Кобина

Защитник «Шахтера» назвал лучших футболистов современности

  • 16.04.2017 15:40
  • 1454 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Защитник «Шахтера» Василий Кобин назвал свою команду лучших игроков всех времен. В нее вошли:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Дани Алвес, Рональд Куман, Алессандро Неста, Роберто Карлос.
Полузащитники: Лионель Месси, Хави Эрнандес, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста.
Нападающие: Криштиану Роналду, Ромарио (Роналдо).
Тренер: Карло Анчелотти.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    zluka_bober
    online
      zluka_bober, 16.04.2017 16:23
    0
    Вася вешай бутсы на гвоздь, и айда в эксперты!
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