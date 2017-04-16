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Шапекоэнсе выиграл первый трофей после авиакатастрофы

Бразильская команды победила в чемпионате штата Санта-Катарина

  • 16.04.2017 15:29
  • 579 просмотров
  • 1 комментария
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chapecoense.com
© chapecoense.com

«Шапекоэнсе» выиграл чемпионата штата Санта-Катарина (Лига Катариненсе). В предпоследнем туре бразильская команда со счетом 2:0 обыграла «Жоинвиль» и стала недосягаема для преследователей.

Победа в чемпионате штата стала шестой для «Шапекоэнсе» в истории. В прошлом году трофей также достался клубу из города Шапеко.

Напомним, в конце ноября 2016 года игроки и сотрудники клуба «Шапекоэнсе» попали в ужасную авиакатастрофу, в результате которой погибла большая часть команды.

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