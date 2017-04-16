Шапекоэнсе выиграл первый трофей после авиакатастрофы

«Шапекоэнсе» выиграл чемпионата штата Санта-Катарина (Лига Катариненсе). В предпоследнем туре бразильская команда со счетом 2:0 обыграла «Жоинвиль» и стала недосягаема для преследователей.

Победа в чемпионате штата стала шестой для «Шапекоэнсе» в истории. В прошлом году трофей также достался клубу из города Шапеко.

Напомним, в конце ноября 2016 года игроки и сотрудники клуба «Шапекоэнсе» попали в ужасную авиакатастрофу, в результате которой погибла большая часть команды.