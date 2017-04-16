Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В Говерле постоянно была дуриловка»

Экс-игрок «Карпат», ныне - игрок ФК «Минай» Михаил Кополовец в программе «Моя гра» рассказал ведущей Алле Бублий о том, почему ему неинтересна Премьер-лига и каковы амбиции его нынешней команды.

- Жалеешь, что уже нет команды «Говерла»?

- А о чем жалеть? Там постоянно была «дуриловка». Вот у нас есть такой тренер - Гибалюк Коля, он тоже когда-то был игроком. Чтобы вы понимали, ему должны где-то 130 000 долларов. Он выиграл все суды, ему просто не отдали деньги, а команда - банкрот. Кому ты что докажешь?

- Смотришь сейчас украинский чемпионат?

- Разве что где-то случайно попаду на какую-то игру. Он просто неинтересен. Я тебе скажу, даже когда я играл в футбол в «Карпатах», я сильно футбол не смотрел. Я люблю смотреть футбол, если там играют мои друзья, а смотреть «Олимпик» - «Динамо» мне неинтересно. Говорю то, что есть.

У меня есть один знакомый, который закончил с футболом: он вообще не играет и вообще его не смотрит. Он просто перевернул эту страницу. Он играл в донецком «Металлурге», «Волыни», в «Черноморце». Это Даниловский (Сергей Даниловский - прим. Footballua.tv).

- Михаил Кополовец в УПЛ еще бы где-то пригодился?

- Скажу честно, именно из Украины у меня приглашений не было. В принципе, мне мое состояние полностью позволяет сейчас играть в высшей лиге - такой, какая она сейчас есть. Но интересно мне сейчас там играть?.. По условиям - зарплаты сейчас катастрофически упали. Найти в себе стимул надо.

- В ФК «Минай» ты сейчас получаешь больше?

- Может, и не больше, но я не трачу все свое время на футбол. Если бы я очень хотел, разослал свое резюме, общался с агентами... Когда я вернулся из Германии, я не позвонил одном агенту, чтобы занимался моим делом, предлагал меня кому-то, кого-то обзванивал...

- Тебе не интересно играть на самом высоком уровне?

- Уже неинтересно. Раньше, чтобы попасть в состав команды высшей лиги, надо было грызть землю. Сейчас в УПЛ играет очень много молодых футболистов в тех же «Карпатах». Думаете, они все заслужили играть в Премьер-лиге? Нет. Вот когда я приехал в «Карпаты», там были такие футболисты, как Батиста, Самсон Годвин, Пшеничных, Ищенко, Кобин, Тлумак - это все уже готовые игроки. Cпробуй попади в состав!

Сейчас в «Днепре», например, Кравченко, Ротань и молодежь. Чем они заслужили играть? Все шикарные футболисты уехали.

- Михаилу Кополовцу интересно играть на чемпионате области?

- Не хочу никого обижать... Мне неинтересно, но я хочу, чтобы и команда, где я сейчас играю, имела амбиции перейти во Вторую лигу. Дай Бог, в Первую лигу выйдем.

- Какие хорошие футболисты есть в ФК «Минай»?

- Пусть я, Миша Кополовец. Дмитрий Бабенко, вратарь. Владислав Микуляк из «Говерлы». Олег Допилка. Это уже четыре футболиста, которые прошли школу высшей лиги. Поверьте, чемпионат Закарпатской области также очень агрессивен. Мне так нелегко играть однозначно.

- ФК «Минай» тебе приносит заработок?

- Конечно. Ты же должен как-то жить, как-то зарабатывать деньги.

- Тебе достаточно, чтобы безбедно жить?

- Да, хватает. Я не думаю, что все футболисты в этой команде зарабатывают так, как я. Несмотря на то, что президент и вице-президент команды - это мои хорошие друзья, может, у меня есть какие-то привилегии, но я не думаю, что на чемпионате области могут быть космические зарплаты. Когда команда будет играть во Второй, Первой лиге, то, может, будут какие-то другие контракты.