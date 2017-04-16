Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Давид ЛУИС: «У Виллиана была своя идея»

Защитник «Челси» поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»

  • 16.04.2017 14:30
  • 444 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Давид Луис
© ФК Челси. Давид Луис

Давид Луис рассказывает о том, как надо работать на благо команды, о давлении, которое оказывают на лидеров, и об исполнении штрафных.

Тренер Давида Луиса Антонио Конте в последние несколько дней вспоминал, с какими сомнениями по поводу разумности решения вернуть Давида Луиса в «Челси» он сталкивался в прессе, когда приобрел его прошлым летом.

«Я читал много плохого о нем, многие задавались вопросом, зачем он возвращается в «Челси», потому что в прошлом он играл не очень хорошо, что он не защитник, что мы потратили на него много денег», — говорит Конте.

«Я думаю, и для него, и для меня это была непростая задача, потому что, когда у вас есть игрок с отличными способностями, надо работать и пытаться улучшить ситуацию, и это здорово, и теперь все видят, что Давид — действительно отличный защитник. Я всегда говорю ему, что надо не терять концентрацию. У него крайне важная роль в команде, и он хорошо играл до сих пор, но я хочу, чтобы он хорошо играл до конца сезона».

«Когда мы решили купить его, мы были уверены, что приобретаем действительно хорошего игрока, с которым можно работать, и он стал одним из лучших защитников в Европе», — говорит Конте.

«Эта позиция идеальна для него. Он физически силен, и у него отличная техника, он возвращает команде мяч. У него есть индивидуальность для этого, но и по бокам у него два отличных защитника».

Хотя перед началом сезона по поводу Луиса выказывалось немало скепсиса, все выказывающее уже давно начали хвалить защитника, учитывая его выступление в этом сезоне и игру «Челси» до нынешнего момента, однако, когда игрока спрашивают об этом, он повторяет слова своего тренера о том, что команда — это единое целое.

«Когда весь коллектив играет хорошо, то и каждый в отдельности играет хорошо, — говорит Давид Луис. —  Приятно слышать похвалу, но я понимаю, почему меня хвалят — потому что вся команда играет хорошо. В таком случае легко играть хорошо индивидуально».

Как подчеркивает Конте, мы еще ничего не выиграли, но Давид Луис вернулся в «Челси», получив богатый опыт борьбы за титул, он дважды становился чемпионом  Франции с «ПСЖ», и это помогает ему лучше справляться с давлением. 

«Когда играешь за большой клуб, то на тебя всегда оказывается давление, — говорит он. — Если вы находитесь на первой строчке, то давление на вас оказывают как на лидера, а если вы не находитесь на первой строчке, то вы все равно испытываете давление, так что давление есть всегда, и это надо понимать, когда переходишь в крупный клуб. Это воспринимается как нечто естественное, и ты продолжаешь бороться за чемпионство и реализовывать свои амбиции. Стать чемпионом АПЛ нелегко, и нам надо сконцентрироваться и прочно стоять на ногах».

«Я всегда рад делать свое дело и играть в футбол, и особенно когда есть возможность играть за крупный клуб с потрясающими болельщиками, так что я всегда рад быть на поле и еще больше рад, если удается дать им то, чего они хотят».

Сегодня на «Олд Траффорд» будет серьезное противостояние, и Давид Луис сыграет против своего бывшего товарища по «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, но защитник быстро отметает такие мысли.

«Это матч «МЮ» — «Челси». Все просто!»

«Златан — отличный футболист, сильная личность, многие плохо о нем отзывались, когда он перешел сюда, но он доказал всем, что у него есть класс. У меня была возможность играть с ним, и мне это пошло на пользу, я многому научился, мы завоевали трофеи, но теперь он играет за «МЮ», а я за «Челси». И я сделаю все возможное, чтобы победить. И он сделает все возможное!»

Если в сегодняшнем матче будут назначены штрафные в опасных зонах, то у хозяев их, скорее всего, будет исполнять Златан Ибрагимович, а у «Челси» — Давид Луис. Однако последнее не очевидно. С тех пор, как Давид застал врасплох вратаря «Ливерпуля» на «Энфилде» в январе, его товарищи по команде Виллиан, также застав вратаря врасплох, и Маркос Алонсо очень грамотно исполняли штрафные.

«Это значит, что у нас в команде любой может исполнить штрафной. У многих игроков есть класс».

«В матче с «Ливерпулем» я решил посмотреть на судью и быстро исполнить штрафной, как только он свистнет.  У Виллиана была своя идея, потому что он увидел пространство, это было нечто иное, это совсем другой угол и позиция на поле, и обычно в такой позиции игроки делают кросс, так что он решил удивить вратаря. Это было хорошо, особенно с таким противником, как «Стоук», с которым всегда сложно играть».

«В матче с «Борнмутом» я сказал Маркосу взять мяч, потому что он с этой позиции отлично исполнял штрафные. Я сказал, что сегодня он должен забить, и он забил, и нам это было очень на руку, потому что и сам матч был важным, и момент в матче был важным».

Давид Луис сегодня выйдет на поле «Олд Траффорд» с более короткими волосами, чем в матче с «Борнмутом», когда он, как и в матче с «Бернли», собрал волосы в хвост. В феврале это было связано с дождем, а на южном побережье  -  с солнцем. А потом он приехал домой и сам остриг волосы.

Хотя сегодня Давид Луис вполне может исполнить свой фирменный штрафной, кажется менее вероятным, что в матче с «МЮ» он забьет так же, как недавно забивал на тренировке.

«Я выучил этот прием, когда в прошлом играл нападающего, и это делается ради забавы, — улыбается он. —  В матче это сделать труднее, потому что я не часто оказываюсь на этой позиции на поле. Может быть, если счет будет 4:0, то я могу попробовать это сделать, но не при счете 0:0!»

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.