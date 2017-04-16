Давид ЛУИС: «У Виллиана была своя идея»

Давид Луис рассказывает о том, как надо работать на благо команды, о давлении, которое оказывают на лидеров, и об исполнении штрафных.

Тренер Давида Луиса Антонио Конте в последние несколько дней вспоминал, с какими сомнениями по поводу разумности решения вернуть Давида Луиса в «Челси» он сталкивался в прессе, когда приобрел его прошлым летом.

«Я читал много плохого о нем, многие задавались вопросом, зачем он возвращается в «Челси», потому что в прошлом он играл не очень хорошо, что он не защитник, что мы потратили на него много денег», — говорит Конте.

«Я думаю, и для него, и для меня это была непростая задача, потому что, когда у вас есть игрок с отличными способностями, надо работать и пытаться улучшить ситуацию, и это здорово, и теперь все видят, что Давид — действительно отличный защитник. Я всегда говорю ему, что надо не терять концентрацию. У него крайне важная роль в команде, и он хорошо играл до сих пор, но я хочу, чтобы он хорошо играл до конца сезона».

«Когда мы решили купить его, мы были уверены, что приобретаем действительно хорошего игрока, с которым можно работать, и он стал одним из лучших защитников в Европе», — говорит Конте.

«Эта позиция идеальна для него. Он физически силен, и у него отличная техника, он возвращает команде мяч. У него есть индивидуальность для этого, но и по бокам у него два отличных защитника».

Хотя перед началом сезона по поводу Луиса выказывалось немало скепсиса, все выказывающее уже давно начали хвалить защитника, учитывая его выступление в этом сезоне и игру «Челси» до нынешнего момента, однако, когда игрока спрашивают об этом, он повторяет слова своего тренера о том, что команда — это единое целое.

«Когда весь коллектив играет хорошо, то и каждый в отдельности играет хорошо, — говорит Давид Луис. — Приятно слышать похвалу, но я понимаю, почему меня хвалят — потому что вся команда играет хорошо. В таком случае легко играть хорошо индивидуально».

Как подчеркивает Конте, мы еще ничего не выиграли, но Давид Луис вернулся в «Челси», получив богатый опыт борьбы за титул, он дважды становился чемпионом Франции с «ПСЖ», и это помогает ему лучше справляться с давлением.

«Когда играешь за большой клуб, то на тебя всегда оказывается давление, — говорит он. — Если вы находитесь на первой строчке, то давление на вас оказывают как на лидера, а если вы не находитесь на первой строчке, то вы все равно испытываете давление, так что давление есть всегда, и это надо понимать, когда переходишь в крупный клуб. Это воспринимается как нечто естественное, и ты продолжаешь бороться за чемпионство и реализовывать свои амбиции. Стать чемпионом АПЛ нелегко, и нам надо сконцентрироваться и прочно стоять на ногах».

«Я всегда рад делать свое дело и играть в футбол, и особенно когда есть возможность играть за крупный клуб с потрясающими болельщиками, так что я всегда рад быть на поле и еще больше рад, если удается дать им то, чего они хотят».

Сегодня на «Олд Траффорд» будет серьезное противостояние, и Давид Луис сыграет против своего бывшего товарища по «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, но защитник быстро отметает такие мысли.

«Это матч «МЮ» — «Челси». Все просто!»

«Златан — отличный футболист, сильная личность, многие плохо о нем отзывались, когда он перешел сюда, но он доказал всем, что у него есть класс. У меня была возможность играть с ним, и мне это пошло на пользу, я многому научился, мы завоевали трофеи, но теперь он играет за «МЮ», а я за «Челси». И я сделаю все возможное, чтобы победить. И он сделает все возможное!»

Если в сегодняшнем матче будут назначены штрафные в опасных зонах, то у хозяев их, скорее всего, будет исполнять Златан Ибрагимович, а у «Челси» — Давид Луис. Однако последнее не очевидно. С тех пор, как Давид застал врасплох вратаря «Ливерпуля» на «Энфилде» в январе, его товарищи по команде Виллиан, также застав вратаря врасплох, и Маркос Алонсо очень грамотно исполняли штрафные.

«Это значит, что у нас в команде любой может исполнить штрафной. У многих игроков есть класс».

«В матче с «Ливерпулем» я решил посмотреть на судью и быстро исполнить штрафной, как только он свистнет. У Виллиана была своя идея, потому что он увидел пространство, это было нечто иное, это совсем другой угол и позиция на поле, и обычно в такой позиции игроки делают кросс, так что он решил удивить вратаря. Это было хорошо, особенно с таким противником, как «Стоук», с которым всегда сложно играть».

«В матче с «Борнмутом» я сказал Маркосу взять мяч, потому что он с этой позиции отлично исполнял штрафные. Я сказал, что сегодня он должен забить, и он забил, и нам это было очень на руку, потому что и сам матч был важным, и момент в матче был важным».

Давид Луис сегодня выйдет на поле «Олд Траффорд» с более короткими волосами, чем в матче с «Борнмутом», когда он, как и в матче с «Бернли», собрал волосы в хвост. В феврале это было связано с дождем, а на южном побережье - с солнцем. А потом он приехал домой и сам остриг волосы.

Хотя сегодня Давид Луис вполне может исполнить свой фирменный штрафной, кажется менее вероятным, что в матче с «МЮ» он забьет так же, как недавно забивал на тренировке.

«Я выучил этот прием, когда в прошлом играл нападающего, и это делается ради забавы, — улыбается он. — В матче это сделать труднее, потому что я не часто оказываюсь на этой позиции на поле. Может быть, если счет будет 4:0, то я могу попробовать это сделать, но не при счете 0:0!»