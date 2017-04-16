Иско объяснил смысл своего жеста после гола

Во время автограф-сессии Иско познакомился с маленькой девочкой и ее глухонемыми родителями. Во время общения девочка показала Иско жест, которым она «говорит» своим родителям «Я люблю вас», и попросила сфотографироваться с таким жестом.
Но Иско пошел еще дальше – передал послание родителям девочки после победного гола в ворота «Спортинга» на 90-й минуте.
The kid's parents are deaf, She asked Isco to celebrate with a hand sign "I love you” if he scored v Gijon, He did. pic.twitter.com/hSdQnPhIy9— RMadrid Info (@RMadridInfoHelp) 16 апреля 2017 г.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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