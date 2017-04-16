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Иско объяснил смысл своего жеста после гола

Иско отпраздновал победный гол посланием маленькой девочки к ее глухонемым родителям

  • 16.04.2017 14:28
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Иско объяснил смысл своего жеста после гола
Во время автограф-сессии Иско познакомился с маленькой девочкой и ее глухонемыми родителями. Во время общения девочка показала Иско жест, которым она «говорит» своим родителям «Я люблю вас», и попросила сфотографироваться с таким жестом.
 
Но Иско пошел еще дальше – передал послание родителям девочки после победного гола в ворота «Спортинга» на 90-й минуте.
 

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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