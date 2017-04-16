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Василь РАЦ: «Придбання Пантича та Кадара – це абсурд»

Екс-гравець «Динамо» невдоволений трансферною політикою київського клубу

  • 16.04.2017 14:23
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dynamo.kiev.ua. Василий Рац
© dynamo.kiev.ua. Василий Рац

Василь Рац невдоволений трансферною політикою «Динамо».

«Анонсованого курсу на омолодження і на українізацію ми не бачимо, - сказав Василь Рац, - Чому? Бо взимку «Динамо» придбало двох іноземних футболістів: угорця Тамаша Кадара та серба Александара Пантича. І ці купівлі виглядають абсурдними. По-перше, навіщо купувати дешевих легіонерів, якщо вони не є сильнішими за українських конкурентів? По-друге, чому купують захисників, адже гравців цього амплуа можна легко знайти в Україні? Радше треба придбати креативних атакувальних гравців з дриблінгом і з точним пасом, яких в команді дуже бракує, бо більшість гравців «Динамо» шаблонні. Київський клуб робить усе не так, як треба робити».

Источник — ПлюсСпорт

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