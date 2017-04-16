КОПОЛОВЕЦ: «Моей коллекцией виски можно напоить всех игроков УПЛ»

Экс-игрок «Карпат», ныне - игрок ФК «Минай» Михаил Кополовец в программе «Моя гра» рассказал ведущей Алле Бублий о своей личной жизни и хобби.

- Когда Михаил Кополовец женится?

- Когда женюсь, тебя приглашу на свадьбу. Девушка сама из Львова, сейчас она со мной в Ужгороде. Встречаемся почти два года. Она очень хорошая девушка. Познакомились года 4 назад, но два года она не давала мне шансов - я с ней знакомился где-то 8 раз. Почему? Видимо, не нравился изначально. Я добивался ее два года. Она пытается заниматься каким-то бизнесом, только начала, я пытаюсь ей в этом помогать, но посмотрим, как оно будет. Немножко надо денег туда вложить.

- Какие качества должна иметь твоя будущая жена?

- Быть простой. Как я. Я очень простой человек.

- Говорят, у тебя один из крупнейших домов Закарпатья...

- Я строил его очень долго. Но он точно не самый большой. Но у меня земли много: 24 сотки земли, есть дом и рядом деревянный домик. Дом - около 300 квадратных метров, а домик - где-то 120, это такая деревянная баня.

Я строил его для семьи: для родителей, у меня еще есть брат. У меня есть квартира в Ужгороде, может, я буду там жить, я не знаю.

- Сколько денег надо для счастья?

- Для каждого - по-разному. Для меня 1000 евро в месяц хватит.

- Расскажи о своей коллекции виски...

- Да, коллекция есть, хорошая, большая. Но у меня нет такого, что я над ней трясусь и не смогу открыть какую-то бутылку. Насколько большая? Хватит, чтобы все игроки Премьер-лиги были пьяны (смеется).

- А какой экземпляр самый дорогой?

- Это, пожалуй, «Chivas regal» -это эксклюзивная бутылка. Ее подарил одному моему другу какой-то посол - или Австрии, или Швейцарии .. Это бутылка где-то 800 фунтов стоит.

Одну мне подарил Саша Гладкий. Я ему отдал хороший голевой пас в матче с «Черноморцем», и он мне подарил 25-летний «Macallan» - также дорогой виски.

Об этом виски можно передачу снимать – всего около 300 бутылок.