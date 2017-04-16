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Максим ЗАДЕРАКА: «Было интересно, вот только не было забитых мячей»

Игрок «Стали» прокомментировал ничью с «Днепром» (0:0)

  • 16.04.2017 13:56
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ФК Сталь. Максим Задерака
© ФК Сталь. Максим Задерака

Полузащитник «Стали» Максим Задерака подвел итоги матча против «Днепра» в интервью клубной пресс-службе.

- Максим, сегодня было дерби с «Днепром», как прокомментируешь его итоги?
- Дерби - это всегда серьезно. Нам сегодня противостоял хороший соперник, поэтому была тяжелая игра. Было интересно, вот только не было забитых мячей.

- Команда набрала сегодня только одно очко. Результат вас устроил?
- Как говорят, всё в копилочку. Думаю , что ничья это тоже положительный результат. Хотя всегда интересно, когда забиваешь и выигрываешь. К этому стремятся все команды. есть сегодня и положительные моменты, что не пропустили, и отрицательные, что не забили. Есть над чем работать.

- Сегодня было много брака в завершающей фазе атак. С чем это связано?
- Да, я согласен, что многое не получалось при передачах. Почему? Сложно сказать. Мы над этим постоянно работаем. Просто так сегодня сложилось.   

- Во втором тайме команда не стала играть более интенсивно, как в предыдущих матчах.  Чем это связано?
- Тяжело сказать. Возможно, день сегодня был жаркий. Отсюда, вероятно и получилось, что где-то не дотерпели и не выжали из себя максимум того, что можно было.

- Сегодня хорошо было слышно поддержку команды?
- Да, хочу поблагодарить болельщиков. То, что они приходят и поддерживают нас – это очень приятно. Это всегда футболистов гонит вперед и сразу видно ради кого ты играешь.  Футбол – это игра для болельщиков.

Источник — ФК Сталь Каменское

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