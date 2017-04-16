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Збірна України U-16 програла Словаччині по пенальті

Українська національна команда провела черговий матч на Турнірі Розвитку УЄФА

  • 16.04.2017 13:20
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ФФУ
© ФФУ

Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 16 років провела другий матч на Турнірі Розвитку УЄФА, якими цими днями триває у Польщі. Команді Олега Кузнецова забракло вдачі у серії післятмачевих пенальті у протистоянні із однолітками зі Словаччини – 1:1 (3:5).

Як і у матчі з норвежцями, «синьо-жовті» вже у дебюті гри опинилися у ролі наздоганяючих. Щоправда, атаки українців втілилися в успіх перед завершенням першого тайму – Біловар записав гол до свого активу.

Футбольна зустріч завершилася результативною нічиєю, і командам довелося вирішувати долю поєдинку і серії 11-метрових ударів. Збірна Словаччини реалізувала усі свої удари з «точки», а от у складі українців Завгородній та Шулянський схибили свої нагоди.

17 квітня збірна 16-річних проведе останню гру на Турнірі Розвитку УЄФА, і у фінальній зустрічі нашим хлопцям протистоятимуть господарі змагань – команда Польщі.

Словаччина U-16 – Україна U-16 – 1:1
Гол (Україна): Біловар (35)

Україна: Моргун – Данилюк (Білик, 72), Дмітров, Біловар, Пінчук, Мельничук (Шулянський, 41), Гуров, Романюк (Ярош, 65), Шамич (Надольський, 41), Посєвкін (Дероган, 52), Сікан (Завгородній, 41)

Источник — Федерация футбола Украины

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