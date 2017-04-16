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Денис ВАСИН: «Очень жаль, что мы не забили»

Футболист «Стали» подвел итоги матча с «Днепром» (0:0)

  • 16.04.2017 13:12
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ФК Сталь. Денис Васин
© ФК Сталь. Денис Васин

Полузащитник «Стали» Денис Васин подвел итоги матча против «Днепра» в интервью клубной пресс-службе.

- Как оценишь сегодняшний матч?
- Хорошая была игра. Чуть нам не повезло, что не забили и очень жаль, что не забили в первом тайме. В итоге второй тайм несколько провалили, будем потом это разбирать. А по горячим следам мне тяжело судить, все-таки был на поле, а, как говориться, со стороны виднее.

- Одно очко сегодня – это хороший результат?
- В любом случае, не отрицательный, потому что мы не проиграли. Но и с другой стороны, обидно, что не реализовываем такие моменты, как у нас были. Могли заработать три очка, но с одним очком тоже неплохо.

- В чем причина того, что команда неточно играла в атаке?
- Тоже не могу этого понять. Может мандраж? Хотя какой мандраж, мы уже опытные футболисты. Не знаю, с чем это связано, что мы в простых ситуациях теряли мячи, и я в том числе терял очень много мячей, которые не должен был терять.

- «Сталь» часто варьирует разные тактические схемы. Насколько это трудно, переходить от одной тактики к другой?
- Я бы не сказал, что это трудно. Просто нужно хорошо запоминать, что тебе говорят на установках и тренировках и это выполнять.

- Сегодня хорошо были слышны болельщики «Стали».
- У нас всегда хорошая поддержка, мы болельщиков слышим. Большое им спасибо. Мы их ценим, любим и всегда ждем на матчах. Мы хотим всегда дарить им победы, но не всегда это получается, но ничего, наши победы еще впереди.

Источник — ФК Сталь Каменское

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