Геннадий КЕРНЕС: «Просил Курченко отдать Металлист Харькову»

Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал, что просил Сергея Курченко отдать футбольный клуб «Металлист» Харькову.

— Вы поддерживаете связь со сбежавшим харьковским бизнесменом Курченко?

— Разговаривал с ним несколько месяцев назад, просил его отдать клуб «Металлист» городу. Он сказал, что заплатил за него деньги. И что если есть желающие и с ним рассчитаются, он отдаст «Металлист».

— И сколько он хочет?

— Я не разговаривал об этом. Я просил, чтоб он передал «Металлист» городу Харькову.

— В коммунальную собственность?

— Как угодно. Только чтоб команда была сохранена и присутствовала в премьер-лиге.