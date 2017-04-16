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Геннадий КЕРНЕС: «Просил Курченко отдать Металлист Харькову»

Харьковский городской голова рассказал о переговорах с беглым бизнесменом

  • 16.04.2017 12:45
  • 565 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Металлист. Сергей Курченко
© ФК Металлист. Сергей Курченко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал, что просил Сергея Курченко отдать футбольный клуб «Металлист» Харькову.

— Вы поддерживаете связь со сбежавшим харьковским бизнесменом Курченко?
— Разговаривал с ним несколько месяцев назад, просил его отдать клуб «Металлист» городу. Он сказал, что заплатил за него деньги. И что если есть желающие и с ним рассчитаются, он отдаст «Металлист».

— И сколько он хочет?
— Я не разговаривал об этом. Я просил, чтоб он передал «Металлист» городу Харькову.

— В коммунальную собственность?
— Как угодно. Только чтоб команда была сохранена и присутствовала в премьер-лиге.

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 16.04.2017 13:36
    0
    ...заплатил за него деньги... и, сука, угробил
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    FoZZy
    online
      FoZZy, 16.04.2017 13:37
    +1
    Сначала сделал все, чтобы помочь "отжать" "Металлист" у Ярославского, а потом просил Курченко отдать"Металлист" Харькову. Если бы не Кернес, то "Металлист" бы сейчас жил, но этот "хамелион" снова меняет окрас и делает вид, что он тут не причем, но именно с него начался отсчет истории "Металлиста". Жаль, что многие харьковчане не видят связь в этом, а винят во всем "майдан", который якобы убил "Металлист".
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