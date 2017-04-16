Геннадий КЕРНЕС: «Просил Курченко отдать Металлист Харькову»

Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал, что просил Сергея Курченко отдать футбольный клуб «Металлист» Харькову.
— Вы поддерживаете связь со сбежавшим харьковским бизнесменом Курченко?
— Разговаривал с ним несколько месяцев назад, просил его отдать клуб «Металлист» городу. Он сказал, что заплатил за него деньги. И что если есть желающие и с ним рассчитаются, он отдаст «Металлист».
— И сколько он хочет?
— Я не разговаривал об этом. Я просил, чтоб он передал «Металлист» городу Харькову.
— В коммунальную собственность?
— Как угодно. Только чтоб команда была сохранена и присутствовала в премьер-лиге.
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