Микола МАТВІЄНКО: «Взяли очко, але хотіли три»

За недовгий період часу, відколи Матвієнко перейшов до «Карпат», саме від цього захисника звикли бачити гостроту з лівого флангу. Швидкий, розумний, безкомпромісний у боротьбі – це те, за що вболівальники відразу полюбили Миколу. На жаль, сьогодні далеко не все з цього переліку вдалось виконати.

«Невдалий матч, важко щось говорити. Вважаю, що зовсім не показали своєї гри. Так, взяли очко, але хотіли три...» – каже Матвієнко.

«Тяжко говорити, що саме не вдавалось. Потрібно передивитись матч та детально проаналізувати власні помилки. Мабуть, кожен програв боротьбу та десь не допрацював. Більше часу захищались? Можливо, у команди відбувся спад у грі. Провели кілька непоганих матчів, потім нервовий поєдинок з «Дніпром», сьогодні не легше було і з «Ворсклою». Дуже непереконливі результати. Зараз нам дали два вихідних, відпочинемо та будемо готуватись до «Волині».

«На гру з волинянами не потрібно по-особливому налаштовуватись. Всі добре знають у яких відносинах знаходяться команди і статус цього матчу. Вийдемо на поле виключно за перемогою. Надіюсь, що зможемо показати ту гру, в яку хочемо грати» – підсумував карпатівець.