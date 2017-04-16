Антонио КОНТЕ: «Очень важно говорить с игроками»

Антонио Конте говорит, что Эден Азар и Н'Голо Канте заслуживают того, чтобы оказаться среди претендентов на звание Лучшего игрока года по версии PFA, однако отмечает, что вся команда играет на высочайшем уровне.

«Челси» — единственный клуб, у которого оказалось больше одного игрока в списке из шести претендентов. Этот список был оглашен в начале недели, и в нем оказались Азар и Канте. Однако, придерживаясь командной этики, которую Конте прививал с тех пор, как перешел на «Бридж», итальянец утверждает, что каждый игрок заслуживает похвалу за то, как играл в этом сезоне.

«Я считаю, все мои футболисты играют очень хорошо, и именно поэтому мы находимся на первой строчке в таблице, — говорит он. — Я рад, что их номинировали, но я доволен всеми своими футболистами, потому что они очень хорошо играют».

Однако тот факт, что он готов похвалить каждого игрока в своей команде, не мешает ему испытывать гордость за то, что два его подопечных были номинированы на звание Лучшего игрока АПЛ по мнению их коллег, профессиональных футболистов.

«Они оба проводят отличный сезон. Вы видите, как играет Н'Голо, и как играет Азар, я очень этим доволен, потому что моя задача и задача моего тренерского штаба — добиться максимальной формы у каждого игрока – с точки зрения техники, физической готовности и психологического настроя, и мне кажется, мы неплохо справляемся».

«Вы видите отдачу во время матча, и я думаю, эта отдача очевидна, и когда команда владеет мячом, и когда нет. Эден отлично работает на команду, когда мы владеем мячом, и даже когда не владеем. Он становится более самодостаточным игроком, и это очень хорошо».

«Н'Голо здорово прибавляет, он не только совершает перехваты и возвращает команде мяч, но и много работает над последним пасом».

Конте также говорил о диалоге между ним и его игроками, как во время предсезонной подготовки, так и по ходу сезона, поскольку задачи, стоящие перед командой, могут меняться.

«Очень важно говорить с игроками, — объясняет он. — Я думаю, принципиально еще найти нужный момент для разговора с ними. Конечно, решающим является начало сезона, но и на протяжении всего сезона это важно, когда ты понимаешь, что снизились мотивация и концентрация — не стоит забывать, что, когда добиваешься результата, нормально, что концентрация снижается – и я думаю, правильно говорить с игроками, пытаться найти нужный момент поговорить с ними».