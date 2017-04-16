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Футболист сборной Панамы застрелен возле своего дома

Амилькар Энрикес получил несколько пулевых ранений

  • 16.04.2017 11:50
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twitter.com/fepafut
© twitter.com/fepafut

Полузащитник сборной Панамы по футболу Амилькар Энрикес был убит в результате нападения рядом со своим домом в Нуэво-Колоне.

33-летний игрок получил несколько пулевых ранений, он был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения - Жоземар Педро и Делано Вилсон - также были госпитализированы.

Энрикес выступал за национальную команду с 2005 года. Он провел за сборную 75 матчей, последний раз выходил на поле в игре против команды США 28 марта нынешнего года.

Источник — ТАСС

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