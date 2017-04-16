РОНАЛДИНЬО: «Барселона способна на еще один камбэк»

Главный приз европейского клубного футбола и три бывших победителя Лиги чемпионов УЕФА - Роналдиньо вместе с братьями Франком и Рональдом де Бурами - вызвали огромный ажиотаж во Вьетнаме, ставшем стал последним этапом трофи-тура, который представляет Heineken.

Роналдиньо, выигравший трофей в 2006 году, был в центре внимания, вызвав настоящий восторг 30 тысяч болельщиков, посетивших мероприятия в Кантхо, Хошимине и Бьенхоа.

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и «Милана» также принял участие в сессии вопросов и ответов с подписчиками странички Лиги чемпионов в Instagram, рассказав о своей любви к стейку, лучшем голе в турнире и уважении к Паоло Мальдини.

- Любимый гол в Лиге чемпионов?

- Очень трудно выбрать лишь один - я забил немало красивых голов в Лиге чемпионов! Но тот мяч в ворота «Челси» [в марте 2005 года] будет всегда в моей памяти, ведь он получился особенным.

- Кто были вашими ближайшими друзьями на поле и за его пределами?

- Таковых было очень много! Дида, Тьяго Мотта, Деку... Еще Вагнер Лав. Тяжело перечислить, потому что я никого не хочу забыть!

- Если бы вы могли есть только одно блюдо до конца жизни, что бы выбрали?

- Чураско [стейк]!

- Что вы чувствовали, когда провели дебютный матч за «Барселону» на «Камп Ноу»?

- Это был очень эмоциональный момент. Необычный матч, который начался в полночь. Это была моя дебютная игра за «Барсу» в родных стенах, и я забил свой первый гол [«Севилье» в сентябре 2003 года]. Особый поединок для меня, вне всяких сомнений.

- Лучший защитник, против которого вы когда-либо играли?

- Я играл против многих хороших защитников, но, пожалуй, выберу Паоло Мальдини. Если надо выбрать кого-то одного, то пускай будет он.

- Может ли «Барселона» сделать камбэк в матче с «Ювентусом»?

- Думаю, что сможет. Это будет очень трудно, но все-таки они могут. Это такие моменты, когда великие игроки просыпаются, чтобы решить судьбу противостояния.

- Что вы думаете о камбэке «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ»? Вы ведь играли за оба клуба.

- Это была потрясающая игра, исторический матч. Мне повезло в том, что я играл за оба клуба, а сейчас являюсь послом «Барселоны». Этот удивительный поединок люди запомнят надолго.