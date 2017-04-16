Євген БОРОВИК: «Що не виходило? Контроль м’яча»

Богдан Шуст та Євген Боровик особливо багато роботи не мали. Кожен з голкіперів кілька разів врятував свою команду від забитого м’яча. Попри це, суха серія воротаря «Карпат» не може не вражати – за це і чергові оплески від львівських фанів на його адресу.

«Нічийна гра. І ми, і полтавчани мали свої можливості забити. Ще на 20 секунді матчу виходили один на один і могли забивати» – почав Євген.

«Що не виходило? Контроль м’яча. У середині другого тайму з’явилась нервовість, у суперника більше виходило в атаці. Добре, що в кінці змогли перевести гру до нічиї. На виїзді такий результат теж добре. Втратили контроль м’яча і, як наслідок, довелось більше захищатись. Пізніше змогли відсунути гру від власних воріт. Добре, що поєдинок закінчився саме так».

«Завтра світле свято Великодня, буду з дружиною та сином. Відпочинемо та готуватимемось до західноукраїнського дербі» – резюмував кіпер «зелено-білих».