Тибо КУРТУА: «Почему бы Челси не победить на Олд Траффорд?»

Тибо Куртуа ожидает, что матч на «Олд Траффорд» будет сложнее, чем те, что были между командами в этом сезоне в АПЛ и кубке на «Бридже».

В невероятном матче АПЛ на «Бридже» в октябре Педро открыл счет на первой минуте, и команда разгромила противника 4:0. Однако Куртуа считает, что в этот раз задача будет гораздо сложнее, и во многом тон завтрашнему матчу будет задавать трудовая победа «синих» 1:0 в прошлом месяце в Кубке Англии.

«Я думаю, что они могут снова захотеть провести такой же матч с нами, как они провели в КА, потому что до удаления их план на игру работал прекрасно, и они старались блокировать наши удары, пресекать атаки, и отлично оборонялись, — говорит вратарь. — Это будет совсем другой матч, матч на выезде, сложный поединок, так что я не думаю, что будет легко».

Какой бы сложной ни была задача «Челси» в Манчестере, игрок сборной Бельгии и его товарищи сделают все, чтобы привезти домой три очка.

«Это наш стиль игры, таковы мы, и таковыми мы хотим оставаться. Они не проигрывают уже какое-то время, что может укрепить их психологический настрой, но мы знаем, что мы в отличной форме. Мы побеждаем в сложных выездных встречах, так почему бы не победить на «Олд Траффорд»?»