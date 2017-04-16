Сергей МОРОЗОВ: «Шахтер борется только с собой»

Эксперт Сергей Морозов прокомментировал игру «Олимпика» и «Шахтера».
- Беседа, которая состоялась внутри команды после поражения от «Черноморца», повлияла на игру. Сегодня игроки старались на футбольном поле, это было заметно при отборе. Команда бежала с одинаковой интенсивностью в атаку и оборону. На данный момент «Шахтер» борется только с собой. Если команда будет играть на максимуме, то досрочно станет чемпионом.
Источник — ТК Футбол
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