Сергей МОРОЗОВ: «Шахтер борется только с собой»

Эксперт Сергей Морозов прокомментировал игру «Олимпика» и «Шахтера».

- Беседа, которая состоялась внутри команды после поражения от «Черноморца», повлияла на игру. Сегодня игроки старались на футбольном поле, это было заметно при отборе. Команда бежала с одинаковой интенсивностью в атаку и оборону. На данный момент «Шахтер» борется только с собой. Если команда будет играть на максимуме, то досрочно станет чемпионом.