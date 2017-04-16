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Сергей МОРОЗОВ: «Шахтер борется только с собой»

Специалист прокомментировал победу «горняков» над «Олимпиком» (4:0)

  • 16.04.2017 10:23
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Эксперт Сергей Морозов прокомментировал игру «Олимпика» и «Шахтера».

- Беседа, которая состоялась внутри команды после поражения от «Черноморца», повлияла на игру. Сегодня игроки старались на футбольном поле, это было заметно при отборе. Команда бежала с одинаковой интенсивностью в атаку и оборону. На данный момент «Шахтер» борется только с собой. Если команда будет играть на максимуме, то досрочно станет чемпионом.

Источник — ТК Футбол

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