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Андрей ЛУНИН: «Игра была без моментов»

Голкипер «Днепра» подвел итоги матча со «Сталью» (0:0)

  • 16.04.2017 10:15
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ФК Карпаты. Андрей Лунин
© ФК Карпаты. Андрей Лунин

Для голкипера «Днепра» Андрея Лунина «сухая» серия из трех матчей прервалась во Львове, после чего Андрей отыграл «на ноль» в следующем домашнем поединке, что не принесло ему никакой радости.

— Игра, считаю, была без моментов. — начал Андрей свое общение с журналистами. — Предпосылки для взятия ворот были, ну а самих голевых моментов — практически нет.

— Но в первом тайме был выход с тобой один на один нападающего «Стали», разве не момент?
— Согласен. Но форвард соперника далеко отпустил от себя мяч, я этим воспользовался.

— Для вратаря — игра «на ноль» — повод для удовлетворения?
— Нет. Команда не победила. Мы стараемся, делаем все возможное для победы, но что-то не получается.

Источник — ФК Днепр

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