Андрей ЛУНИН: «Игра была без моментов»

Для голкипера «Днепра» Андрея Лунина «сухая» серия из трех матчей прервалась во Львове, после чего Андрей отыграл «на ноль» в следующем домашнем поединке, что не принесло ему никакой радости.
— Игра, считаю, была без моментов. — начал Андрей свое общение с журналистами. — Предпосылки для взятия ворот были, ну а самих голевых моментов — практически нет.
— Но в первом тайме был выход с тобой один на один нападающего «Стали», разве не момент?
— Согласен. Но форвард соперника далеко отпустил от себя мяч, я этим воспользовался.
— Для вратаря — игра «на ноль» — повод для удовлетворения?
— Нет. Команда не победила. Мы стараемся, делаем все возможное для победы, но что-то не получается.
Источник — ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.