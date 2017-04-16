Андрей ЛУНИН: «Игра была без моментов»

Для голкипера «Днепра» Андрея Лунина «сухая» серия из трех матчей прервалась во Львове, после чего Андрей отыграл «на ноль» в следующем домашнем поединке, что не принесло ему никакой радости.

— Игра, считаю, была без моментов. — начал Андрей свое общение с журналистами. — Предпосылки для взятия ворот были, ну а самих голевых моментов — практически нет.

— Но в первом тайме был выход с тобой один на один нападающего «Стали», разве не момент?

— Согласен. Но форвард соперника далеко отпустил от себя мяч, я этим воспользовался.

— Для вратаря — игра «на ноль» — повод для удовлетворения?

— Нет. Команда не победила. Мы стараемся, делаем все возможное для победы, но что-то не получается.