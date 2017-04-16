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Виктор ГРАЧЕВ: «Здорово, что Шахтер забил быстрый гол»

Специалист прокомментировал разгром донецкого «Олимпика» (4:0)

  • 16.04.2017 09:57
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ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Эксперт Виктор Грачев прокомментировал уверенную победу «Шахтера» в игре против «Олимпика» (4:0).

- Очень здорово, что «Шахтер» забил быстрый гол. «Олимпику» пришлось открываться с самого начала, что позволяло «горнякам» проводить контратаки. После второго мяча стало понятно, что «Шахтер» победит, команда играла уверенно.

Источник — ТК Футбол

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