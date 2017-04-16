Виктор ГРАЧЕВ: «Здорово, что Шахтер забил быстрый гол»

вторым составом глор сраный! твоя барцелколона отгребет и от юве во все щели!

Артем ФРАНКОВ: "Имею полное моральное сказать, насколько мне не понравился и матч "Олим...

БОМОНД НЕ ТОТ.Этим ОБЕЗЬЯНАМ ШИК НУЖЕН-ГДЕ ТЫ В МАРИУПОЛЕ БУДЕШЬ ШУРШИКИ ТРАТИТЬ И ПО АВТОБАНАМ Л...

Можно только представить, сколько грязи будет после поражерия одной из комард...