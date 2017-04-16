Виктор ГРАЧЕВ: «Здорово, что Шахтер забил быстрый гол»

Эксперт Виктор Грачев прокомментировал уверенную победу «Шахтера» в игре против «Олимпика» (4:0).
- Очень здорово, что «Шахтер» забил быстрый гол. «Олимпику» пришлось открываться с самого начала, что позволяло «горнякам» проводить контратаки. После второго мяча стало понятно, что «Шахтер» победит, команда играла уверенно.
Источник — ТК Футбол
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