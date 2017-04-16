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Наполи без труда разбирается с Удинезе

Неаполитанцы одержали разгромную победу

  • 16.04.2017 00:06
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sscnapoli.it
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Чемпионат Италии. 32-й тур.
 

Наполи – Удинезе - 3:0 (0:0)

Мертенс (47), Аллан (63), Кальехон (72).

Наполи – Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Стринич, Аллан (Рог, 71), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 79), Кальехон, Мертенс (Милик, 78), Инсинье.

Удинезе – Карнезис, Видмер, Ларангейра, Эрто, Аднан, Агеманг-Баду, Хадльвредссон, Янкто (Эванжелиста, 78), де Пауль (Перица, 51), Сапата, Терео (Ридер Матос, 70).

Агеманг-Баду (1).

 

Источник — Sport.ua

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