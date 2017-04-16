Наполи без труда разбирается с Удинезе

А вообще я буду умеым и закончу с тобой! С бабами с климаксом больше не общаюсь. Чао,...

Ахахах, это я обосрался??? Сидит тёлка обтекает и воняет еще тут своими изрыганиями петушиными!!...

Слышь петух сосалонский,твои гнилые изрыгания в перемешку с гейскими фантазиями на радость плюсу...

Ахахах, вот это ты тёлка ущербная! Кукарекуууу - это твой вой когда ты смотришь игру кристинки и ...