Барселона с трудом обыграла Реал Сосьедад

Чемпионат Испании. 32-й тур.
«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 3:2 (3:2)
Лионель Месси, 17, 37, Пако Алькасер, 44 - Самюэль Юмтити, 42, автогол, Хавьер Прието, 45+1
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Андре Гомеш (Андрес Иниеста, '69), Пако Алькасер (Денис Суарес, '80), Иван Ракитич, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес
«Реал Сосьедад»: Херонимо Рулли, Иньиго Мартинес, Рауль Навас, Хосеба Сальдуа, Юри Берчиче, Асьер Иярраменди, Микель Оярсабаль, Карлос Вела (Серхио Каналес, '62), Хавьер Прието, Давид Сурутуса (Эстебан Гранеро, '84), Виллиан Жозе (Хон Баутиста, '79)
Пако Алькасер, 41. Луис Суарес, 68. Жерар Пике, 88. - Карлос Вела, 7. Асьер Иярраменди, 49.
Удары (в створ): 9 (8) - 9 (6)
Угловые: 5 - 4
Оффсайды: 2 - 4
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ СОСЬЕДАД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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