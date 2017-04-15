Барселона с трудом обыграла Реал Сосьедад

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Деклассация в донецком дерби: Шахтер разгромил Олимпик 23:58 — Ossa8860 В прошлом чемпе киевляне победили, вообще-то. И в позапрошлом тоже. Кроме того, играли две команд... 23:31 — doskakalisb777 киевская радость - это как детская неожиданность)ну да..сольемся))в прошлом чемпе оттарабанили ва...