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Краснодар нанес минимальное поражение Рубину

«Рубин» уступил «Краснодару» в матче 23-го тура чемпионата России

  • 15.04.2017 22:34
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Метки
rubin-kazan.ru
© rubin-kazan.ru

Чемпионат России. 23-й тур.

Рубин – Краснодар 0:1 (0:0)

Смолов (57)

Рубин – Рыжиков, Санчес, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Сонг, Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Мвила (Цакташ, 67), Лестьенн (Карадениз, 75), Жонатас.

Краснодар – Крицюк (Синицын, 77), Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Классон, Смолов.

Санчес (60).

 

Источник — Sport.ua

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