Краснодар нанес минимальное поражение Рубину

Чемпионат России. 23-й тур.
Рубин – Краснодар 0:1 (0:0)
Смолов (57)
Рубин – Рыжиков, Санчес, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Сонг, Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Мвила (Цакташ, 67), Лестьенн (Карадениз, 75), Жонатас.
Краснодар – Крицюк (Синицын, 77), Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Классон, Смолов.
Санчес (60).
Источник — Sport.ua
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