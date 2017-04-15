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33-й тур
Саутгемптон
0:3
Ман Сити
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Саутгемптон — Манчестер Сити — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

  • 16.04.2017 00:03
  • 73 просмотров
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В поединке 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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