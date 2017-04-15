Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
29-й тур
Байер
0:0
Бавария
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Байер — Бавария — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Байер» — «Бавария»

  • 15.04.2017 22:32
  • 99 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. «Байер» — «Бавария»
© ФК Бавария. «Байер» — «Бавария»

В поединке 29-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» команды мячей не забили:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.