Атлетико громит Осасуну

Чемпионат Испании. 32-й тур.
Атлетико – Осасуна - 3:0 (1:0)
Феррейра Карраско (30, 47), Филипе Луис (61).
Атлетико – Облак, Годин, Хименес, Филипе Луис (Савич, 67), Люка Эрнандес, Гайтан (Черчи, 76), Феррейра Карраско, Корреа, Парти, Хуанфран, Торрес (Тиагу, 72).
Осасуна – Сиригу, Гарсия Субирия, Фуэнтес, Клерк (Буньюэль, 57), Олавиде (де ла Куэвас, 57), Санхурхо, Чаушич, Беренгер, Тьенса (Торрес, 77), Леон, Кодро.
Хименес (25), Кодро (43), Санхурхо (54), Сиригу (88), Фуэнтес (90), де ла Куэвас (90).
Источник — Sport.ua
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