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29-й тур
Боруссия Д
3:1
Айнтрахт Ф
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд — Айнтрахт Франкфурт — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Айнтрахт Франкфурт»

  • 15.04.2017 22:02
  • 72 просмотров
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В поединке 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Айнтрахт Франкфурт» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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