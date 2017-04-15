Все равны. Разве что человеческий фактор мог сыграть и роль и то под большим вопросом. Но не как ...

Нужно чтобы всякий уходящий на пенсию судья выдавал кто и как предлагает взятки, кто принуждает в...

Человек меньше за Барселону болеет чем кипит от побед Реала

А ты обещаешь засунуть свой язык в ж..у палкину если твои бомжы сепарские не обыграют Динамо? А ...

Развелось тут ДырявКофанов,где вы будете после разгрома в Киеве

Засохни тело и не воняй! Тошнит от тебя!