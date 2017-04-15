Бавария в большинстве не сумела обыграть Байер

Бундеслига. 29-й тур.
«Байер» - «Бавария» - 0:0
«Байер»: Бернд Лено, Чарлес Арангис (Александр Драгович, '62), Венделл, Омер Топрак, Тин Едвай, Юлиан Брандт (Карим Беллараби, '65), Кевин Кампл, Роберто Хилберт, Юлиан Баумгартлингер, Кевин Фолланд, Каи Хавертц (Леон Бэйли, '86)
«Бавария»: Мануэль Нойер, Марсио Рафинья, Хави Мартинес (Филипп Лам, '71), Хуан Бернат, Артуро Видаль, Дуглас Коста (Арьен Роббен, '60), Давид Алаба, Йосуа Киммих, Тиаго Алькантара, Томас Мюллер, Кингсли Коман (Хаби Алонсо, '68)
Чарлес Арангис, 37. Тин Едвай, 49.
Тин Едвай, 59 (повторное предупреждение).
Источник — Sport.ua
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