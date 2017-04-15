Максим МАЛЫШЕВ: «В игре с Олимпиком сумели реабилитироваться»

После победы в донецком дерби «горняки» поделились мыслями о матче.
Максим Малышев, полузащитник «Шахтера»:
– Очень рады, что добились победы с хорошим счетом. Паулу Фонсека настраивал нас на серьезный матч, говорил, что нужно уверенно сыграть, показать добротный футбол и взять верх. Считаю, нам удалось выполнить установку тренера. Мы были единой командой, были сконцентрированными и достигли необходимого результата. Да, быстрый гол повлиял на игру, и хорошо, что мы его провели. Но самое главное, что победили, забили четыре мяча и не пропустили в свои ворота. Безусловно, держали в уме результат матча с «Черноморцем». Нам было неприятно, что тогда уступили. Однако команда сделала правильные выводы и в игре с «Олимпиком», считаю, сумела реабилитироваться.
Виктор Коваленко, полузащитник «Шахтера»:
– Сегодня мы хотели реабилитироваться после поединка с «Черноморцем». В таком случае всегда хочется прыгнуть вверх. Думаю, у нас все получилось. Выложились на сто процентов. Первый гол был в какой-то степени переломным: в дальнейшем игра шла, как мы и хотели. Конечно, я рад и своему голу, но важнее победа команды, и неважно, кто забивает.
Источник — ФК Шахтер
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