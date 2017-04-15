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Марко ДЕВИЧ: «С этим ЦСКА можно спокойно играть»

Форвард «Ростова» прокомментировал результат матча против ЦСКА

  • 15.04.2017 20:26
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Метки
fc-rostov.ru
© fc-rostov.ru

Нападающий «Ростова» Марко Девич после матча 23-го тура премьер-лиги с ЦСКА отметил, что его как нападающего больше волнует «сухая» серия команды в атаке, нежели радует удачная игра в обороне. Дончане сыграли 0:0 в пятый раз подряд. Девич вышел на замену на последние 15 минут.

– Ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо, – начал Девич. – Можно оценить результат как положительный. Но мы уже так долго играем вничью... Очень хочется, наконец, победить. Тем более после выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы мы привыкли к положительным эмоциям. Психологически мы уже не та команда, которая держит мяч, лишь бы не пропустить – и это большой шаг вперед.

– «Ростов» не пропускает в чемпионате с прошлого года. В чем главный секрет?

– В командной игре, понятное дело. Но меня как нападающего больше беспокоит то, что мы давно не забиваем. Так что радоваться особо нечему. Надо работать и работать. В обороне у нас порядок – это нужно сохранить. Но прибавить в атаке.

– Оланаре сказал, что сегодня «Ростову» во многом повезло.

– Спорное утверждение. Когда мы убегали в контратаки, пространства было достаточно, можно было спокойно забивать. Полоз и Азмун имели отличные подходы. Так что кому еще повезло.

– А как вам атака армейцев?

– Неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбья, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за «Рубин» и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.

– Но в обороне москвичи прибавили?

– Ха, все всегда зависит от нападающего: если он все делает правильно – классно обводит и точно бьет, – то ни один защитник в мире не справится. Обороняться легче, чем атаковать. Ну а тактика ЦСКА изменилась, это все видят.

– На «Спартак» будет особый настрой?

– С такими командами всегда хочется сыграть удачно, порадовать своего зрителя. Сегодня «Спартак» – лучшая команда России согласно таблице. Но, думаю, «Ростов» покажет неплохой футбол. Не хочу загадывать, но пора нам уже забивать!

Источник — Спорт-Экспресс в России

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