Ницца на своем поле обыграла Нанси

Чемпионат Франции. 33-й тур.
Ницца – Нанси - 3:1 (1:1)
Ле Биан (35), Сери (51 – с пенальти, 84) – Дале (26).
Ницца – Кардиналь, Ле Маршан, Данте, Далберт, Рикарду Перейра (Срарфи, 89), Беланда, Сери, Эссерик, Козьелло (Вальтер, 80), Суке, Ле Биан.
Нанси – Нди Ассембе, Кретьен Бассер, Сету, Кюффо, Кабако, Аит-Беннассер, Педретти, Диа (Хаджи, 80), Гиделейе (Робик, 74), Пюйо (Кура, 74), Дале.
Педретти (30), Данте (45), Аит-Беннассер (58).
Источник — Sport.ua
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