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Ницца на своем поле обыграла Нанси

Состоялся поединок 33-го тура чемпионата Франции

  • 15.04.2017 20:06
  • 160 просмотров
  • 1 комментария
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asnl.net
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Чемпионат Франции. 33-й тур.

Ницца – Нанси - 3:1 (1:1)

Ле Биан (35), Сери (51 – с пенальти, 84) – Дале (26).

Ницца – Кардиналь, Ле Маршан, Данте, Далберт, Рикарду Перейра (Срарфи, 89), Беланда, Сери, Эссерик, Козьелло (Вальтер, 80), Суке, Ле Биан.

Нанси – Нди Ассембе, Кретьен Бассер, Сету, Кюффо, Кабако, Аит-Беннассер, Педретти, Диа (Хаджи, 80), Гиделейе (Робик, 74), Пюйо (Кура, 74), Дале.

Педретти (30), Данте (45), Аит-Беннассер (58).

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 15.04.2017 20:17
    -2
    хреново. Ніцца має пргравати.
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