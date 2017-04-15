Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
25-й тур
Олимпик Д
0:4
Шахтер Д
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Шахтёр — 0:4. Видеообзор матча.

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Олимпик» — «Шахтёр»

  • 15.04.2017 20:03
  • 849 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. «Олимпик» — «Шахтёр»
© ФК Шахтер. «Олимпик» — «Шахтёр»

В поединке 25-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — «Шахтёр» разгромную победу одержали «горняки»:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.