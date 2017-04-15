Эвертон, Уотфорд и Сток Сити одержали победы

Чемпионат Англии. 33-й тур.
Сандерленд – Вест Хэм - 2:2 (1:1)
Хазри (26), Борини (90) - Айю (5), Коллинз (47)
Сандерленд – Пикфорд, О′Ши, Манкильо (Коне, 89), Джонс (Борини, 88), Денайер, Ндонг, Кэттермоул (Янузай, 76), Гибсон, Хазри, Аничебе, Дефо.
Вест Хэм – Рэндолф, Коллинз, Масуаку, Байрэм, Фонте, Лансини, Фернандеш, Снодграсс (Нордтвейт, 81), Куяте, Айю (Кальери, 90), Кэрролл.
Кэттермоул (1), Байрэм (70).
Байрэм (90).
Сток Сити – Халл Сити - 3:1 (1:0)
Арнаутович (6), Крауч (66), Шакири (80) – Магуайр (51)
Сток Сити – Грант, Шоукросс, Мартинс Инди, Муньеса, Кэмерон, Арнаутович, Адам (Уолтерс, 58), Джонсон, Шакири (Диуф, 88), Питерс, Берахино (Крауч, 58).
Халл Сити – Якупович, Доусон, Магуайр, Робертсон, Раноккия, Клукас, Маркович (Аль-Мухаммади, 86), Хаддлстоун (Эрнандес, 70), Ндиайе, Гросицки, Ньяссе (Мбокани, 86).
Ньяссе (45), Маркович (70).
Кристал Пэлас – Лестер Сити - 2:2 (0:1)
Кабай (54), Бентеке (70) - Хут (6), Варди (52)
Кристал Пэлас – Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Кабай, Панчон, Таунсенд, Заа (Макартур, 84), Миливоевич, Шлупп (ван Анхолт, 69), Бентеке.
Лестер Сити – Шмейхель, Беналуан (Чилуэлл, 76), Фукс, Симпсон, Хут, Кинг (Дринкуотер, 64), Ндиди, Олбрайтон, Марез (Грэй, 75), Варди, Ульоа.
Симпсон (34), Кинг (63).
Эвертон – Бернли - 3:1 (0:0)
Джагелка (49), Ми (71 – автогол), Лукаку (74) - Воукс (52 – пенальти)
Эвертон – Роблес, Джагелка, Бейнс, Холгейт, Уильямс, Дэвис, Шнайдерлин, Баркли (Лукман, 90), Гуйе (Валенсия, 46), Миральяс (Бэрри, 76), Лукаку.
Бернли – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Брэйди, Бартон, Хендрик (Вествуд, 86), Бойд, Воукс (Грэй, 74), Барнс (Аджей, 83).
Гуйе (29), Баркли (72).
Уотфорд – Суонси - 1:0 (1:0)
Капу (42)
Уотфорд – Гомес, Предль, Холебас, Янмат, Мариаппа, Капу, Дукуре, Клеверли (Бехрами, 89), Амрабат (Кабаселе, 64), Ньянг (Окака Чука, 78), Дини.
Суонси – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Фултон (Кэрролл, 67), Ки Сон Ен, Сигурдссон, Фер, Нарсинх (Бастон, 58), Льоренте (Айю, 81).
Источник — Sport.ua
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