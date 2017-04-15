Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эвертон, Уотфорд и Сток Сити одержали победы

«Кристал Пэлас» отыгрывает два гола в матче с «Лестером»

  • 15.04.2017 19:41
  • 149 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Эвертон - Бернли, facebook.com/Everton
© Эвертон - Бернли, facebook.com/Everton

Чемпионат Англии. 33-й тур.

Сандерленд – Вест Хэм - 2:2 (1:1)

Хазри (26), Борини (90) - Айю (5), Коллинз (47)

Сандерленд – Пикфорд, О′Ши, Манкильо (Коне, 89), Джонс (Борини, 88), Денайер, Ндонг, Кэттермоул (Янузай, 76), Гибсон, Хазри, Аничебе, Дефо.

Вест Хэм – Рэндолф, Коллинз, Масуаку, Байрэм, Фонте, Лансини, Фернандеш, Снодграсс (Нордтвейт, 81), Куяте, Айю (Кальери, 90), Кэрролл.

Кэттермоул (1), Байрэм (70).

Байрэм (90).

Сток Сити – Халл Сити - 3:1 (1:0)

Арнаутович (6), Крауч (66), Шакири (80) Магуайр (51)

Сток Сити – Грант, Шоукросс, Мартинс Инди, Муньеса, Кэмерон, Арнаутович, Адам (Уолтерс, 58), Джонсон, Шакири (Диуф, 88), Питерс, Берахино (Крауч, 58).

Халл Сити – Якупович, Доусон, Магуайр, Робертсон, Раноккия, Клукас, Маркович (Аль-Мухаммади, 86), Хаддлстоун (Эрнандес, 70), Ндиайе, Гросицки, Ньяссе (Мбокани, 86).

Ньяссе (45), Маркович (70).

Кристал Пэлас – Лестер Сити - 2:2 (0:1)

Кабай (54), Бентеке (70) - Хут (6), Варди (52)

Кристал Пэлас – Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Кабай, Панчон, Таунсенд, Заа (Макартур, 84), Миливоевич, Шлупп (ван Анхолт, 69), Бентеке.
Лестер Сити – Шмейхель, Беналуан (Чилуэлл, 76), Фукс, Симпсон, Хут, Кинг (Дринкуотер, 64), Ндиди, Олбрайтон, Марез (Грэй, 75), Варди, Ульоа.

Симпсон (34), Кинг (63).

 Эвертон – Бернли - 3:1 (0:0)

Джагелка (49), Ми (71 – автогол), Лукаку (74) - Воукс (52 – пенальти)

Эвертон – Роблес, Джагелка, Бейнс, Холгейт, Уильямс, Дэвис, Шнайдерлин, Баркли (Лукман, 90), Гуйе (Валенсия, 46), Миральяс (Бэрри, 76), Лукаку.

Бернли – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Брэйди, Бартон, Хендрик (Вествуд, 86), Бойд, Воукс (Грэй, 74), Барнс (Аджей, 83).

Гуйе (29), Баркли (72).

 Уотфорд – Суонси - 1:0 (1:0)

Капу (42)

Уотфорд – Гомес, Предль, Холебас, Янмат, Мариаппа, Капу, Дукуре, Клеверли (Бехрами, 89), Амрабат (Кабаселе, 64), Ньянг (Окака Чука, 78), Дини.

Суонси – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Фултон (Кэрролл, 67), Ки Сон Ен, Сигурдссон, Фер, Нарсинх (Бастон, 58), Льоренте (Айю, 81).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.