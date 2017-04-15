Реал без ключевых футболистов вырвал победу у Спортинга

Чемпионат Испании. 32-й тур.
«Спортинг» - «Реал» - 2:3 (1:1)
Дуйе Чоп, 13, Микель Весга, 50 - Иско, 16. 90, Альваро Мората, 59.
«Спортинг»: Иван Куэльяр, Жан-Сильвен Бабен, Кастельяно Лильо, Фернандо Аморебьета, Хорхе Мере, Серхио Альварес (Акрам Афиф, '91), Дуйе Чоп (Даниэль Н'Ди, '79), Исма Лопес, Микель Весга, Мойзес Гомес (Начо Касес, '69), Кармона
«Реал»: Кико Касилья, Данило Да Сильва, Фабиу Коэнтрау (Марсело, '57), Начо Фернандес, Серхио Рамос, Иско, Матео Ковачич (Каземиро, '90), Марко Асенсио, Хамес Родригес, Альваро Мората, Лукас Васкес (Мариано Диас, '71)
Серхио Альварес, 33. Кастельяно Лильо, 62. Исма Лопес, 78. Начо Касес, 87. Акрам Афиф, 92. - Альваро Мората, 89.
Удары (в створ): 3 (2) - 17 (6)
Угловые: 4 - 7
Оффсайды: 0 - 3
СПОРТИНГ - РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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