а что, с донецка кто-то участвовать будет???

Кивская радость вас еще дважды порадует когда вы сольетесь в очных встречах!

Ненене "разгромил" это когда Бавария-кротопомойка 7-0, а 4-0 это просто победа над ручн...

Диномофаны пожалуй сейчас живут предстоящим Евровидением. Хоть гейтусовка их порадует.Слава Украи...

Динамо - это не фарм типо Зари, или Олимпика. Так просто Шахтеру не будет

Киевская радость и надежда жила не долго

Матч не смог посмотреть, но подозреваю, что надпись на трибунах, где черным по белому (точнее бел...

ШАХТЕР с победой! Но какое-то послевкусие осталось. Не тот уже чемпионат, не тот...