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25-й тур
Днепр Дн
0:0
Сталь Каменское
15.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр - Сталь - 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Днепр» — «Сталь»

  • 15.04.2017 19:27
  • 17 просмотров
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Метки
ФК Днепр. «Днепр» — «Сталь»
© ФК Днепр. «Днепр» — «Сталь»

В поединке 25-го тура чемпионата Украины «Днепр» — «Сталь» зрители забитых мячей не увидели:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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