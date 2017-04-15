Левандовски приступил к тренировкам

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, повредивший плечо в победном матче с Дортмундом (4:1), приступил к тренировкам на газоне. Сегодня он провёл тренировку с барьерами и мячом. «Левандовски прекрасно чувствует себя», - сказал главный тренер команды Карло Анчелотти. Но поляк всё равно не сможет принять участия в матче с «Байером» из-за перебора жёлтых карточек.
Источник — ФК Бавария
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