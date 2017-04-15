WHAT A GOAL @isco_alarcon !!— Üsman (@RMDeviil) 15 апреля 2017 г.
pic.twitter.com/JVI8H8cGF9
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
WHAT A GOAL @isco_alarcon !!— Üsman (@RMDeviil) 15 апреля 2017 г.
pic.twitter.com/JVI8H8cGF9
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.