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Боруссия Д одолела Айнтрахт, Лейпциг разгромил Фрайбург

Состоялись субботние матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги

  • 15.04.2017 18:39
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ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Чемпионат Германии. 29-й тур

«Лейпциг» – «Фрайбург» – 4:0
Голы: Поульсен, 36, Вернер, 42, Кейта, 51, Демме, 90

«Лейпциг»: Гулачи, Комппер, Упамекано, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер (Кайзер, 70), Кейта (Ильзанкер, 56), Демме, Форсберг, Поульсен (Берк, 78), Вернер.
«Фрайбург»: Шволов, Сеюнджю, Игньовски, Кюблер, Кемпф, Франтц, Шустер (Хефлер, 46), Абраши (Штенцель, 80), Хаберер, Геде (Петерсен, 46), Нидерлехнер.
Предупреждения: Кейта (27), Хаберер (68), Кюблер (75).

«Боруссия» Д – «Айнтрахт» Ф – 3:1
Голы: Ройс, 2, Папастатопулос, 34, Обамеянг, 86 – Фабиан, 29

«Боруссия» Д: Бюрки, Шмельцер, Пишчек, Папастатопулос, Бендер (Гинтер, 46), Вайгль (Кастро, 77), Кагава, Шахин, Пулишич, Ройс (Дембеле, 46), Обамеянг.
«Айнтрахт» Ф: Градецки, Чендлер, Абраам, Вальехо, Очипка, Гачинович, Маскарель, Фабиан, Ордоньес (Ребич, 56), Вольф (Блум, 71), Хргота (Баркок, 81)

«Майнц» – «Герта» – 1:0
Гол: Брукс, 45, автогол

«Майнц»: Хут, Белль, Бросински, Донати (Балогун, 79), Хак, Квайсон (Онисиво, 78), Фрай, Латца, Самперио, Муто, Кордоба (Де Бласис, 86).
«Герта»: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Миттельштедт (Эссвайн, 60), Харагути (Аллаги, 60), Шелбред, Аллан, Пекарик, Ибишевич, Калу.
Предупреждения: Миттельштедт (45), Эссвайн (63), Донати (71), Брукс (90)

«Вольфсбург» – «Ингольштадт» – 3:0
Голы: Зуттнер, 45, автогол, Малли, 68, Гомес, 80

«Вольфсбург»: Кастельс, Луис Густаво, Виейринья (Майораль, 88), Кнохе, Гилавоги, Герхардт, Дидави (Малли, 46), Базур (Зегуин, 81), Арнольд, Блашчиковски, Гомес.
«Ингольштадт»: Нюланд, Зуттнер, Тиссеран, Матип, Хадерджонай, Моралес (Юнг, 69), Рожер, Гросс (Кристиансен, 82), Коэн, Лекки (Киттель, 55), Лескано.
Предупреждения: Базур (11), Зуттнер (13), Кнохе (36), Матип (41), Коэн (86)

«Аугсбург» – «Кельн» – 2:1
Голы: Хинтереггер, 5, Верхаг, 23, с пенальти – Макс, 65, автогол

«Аугсбург»: Хитц, Хинтереггер, Макс, Верхаг, Байер (Кор, 61), Гу Чжа Чхоль, Данзо, Халил Алтынтоп, Усами (Чжи Дон Вон, 72), Шмид (Тайгль, 82), Финнбогасон.
«Кельн»: Хорн, Соренсен, Хектор, Клюнтер, Хайнц, Клеменс (Цоллер, 46), Йойич (Руднев, 46), Леманн, Битенкур (Хегер, 61), Осако, Модест.
Предупреждения: Верхаг (16), Леманн (34), Гу Чжа Чхоль (60), Кор (80), Хектор (82), Клюнтер (90)
Удаления: Гу Чжа Чхоль (89), Финнбогасон (90)

«Хоффенхайм» – «Боруссия» М – 5:3
Голы: Сали, 9, 24, Демирбай, 58, 98, Ут, 75 – Вестергор, 31, Штиндль, 35, Дауд, 78

«Хоффенхайм»: Бауманн, Зюле, Хюбнер (Бичакчич, 85), Толян, Цубер, Руди, Фогт, Демирбай, Салаи (Амири, 74), Крамарич, Вагнер (Ут, 63).
«Боруссия» М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Эльведи, Вестергор, Штробль (Бенеш, 85), Дауд, Траоре (Херрманн, 74), Хофманн, Хан (Дрмич, 74), Штиндль.
Предупреждения: Штиндль (26), Хюбнер (30), Эльведи (45), Кристенсен (48), Дауд (63), Фогт (64)

Источник — Sport.ua

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