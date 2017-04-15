Олег ОСТАПЕНКО: «В Ворскле идет процесс перезагрузки»

- Почему не удалось забить хотя бы гол сегодня?

- Нужно разбирать игру, чтобы ответить на этот вопрос.

- Тяжело было действовать сегодня, соперник сильный?

- Лично мне не сильно тяжело показалось, поскольку я вышел на замену, а вот ребятам, думаю, было непросто физически.

- Выйдя на замену, ты сразу начал подключатся на «стандартах». Это было тренерская установка?

- Действовал в привычной для себя манере. Вышел вместо Чижова, поэтому нужно было выполнять те же функции во время розыгрыша стандартных положений.

- На что настраивал тренер перед твоим дебютом в Премьер-лиге?

- Не волноваться и показывать свой футбол.

- Почему «Ворскла» не радует зрелищным футболом?

- Идет процесс перезагрузки. Как видите, дают шанс молодежи проявить себя на самом высоком уровне. Привыкаем друг к другу, обтираемся. Теперь еще нужно набираться опыта. Все обязательно будет хорошо со временем.

- На кого равняетесь?

- Чижов, Чеснаков – это мои старшие товарищи.