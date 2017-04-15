Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ОСТАПЕНКО: «В Ворскле идет процесс перезагрузки»

Футболист полтавского клуба прокомментировал ничью с «Карпатами» (0:0)

  • 15.04.2017 18:33
  • 135 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла. Олег Остапенко
© ФК Ворскла. Олег Остапенко

- Почему не удалось забить хотя бы гол сегодня?
- Нужно разбирать игру, чтобы ответить на этот вопрос.

- Тяжело было действовать сегодня, соперник сильный?
- Лично мне не сильно тяжело показалось, поскольку я вышел на замену, а вот ребятам, думаю, было непросто физически.

- Выйдя на замену, ты сразу начал подключатся на «стандартах». Это было тренерская установка?
- Действовал в привычной для себя манере. Вышел вместо Чижова, поэтому нужно было выполнять те же функции во время розыгрыша стандартных положений.

- На что настраивал тренер перед твоим дебютом в Премьер-лиге?
- Не волноваться и показывать свой футбол.

- Почему «Ворскла» не радует зрелищным футболом?
- Идет процесс перезагрузки. Как видите, дают шанс молодежи проявить себя на самом высоком уровне. Привыкаем друг к другу, обтираемся. Теперь еще нужно набираться опыта. Все обязательно будет хорошо со временем.

- На кого равняетесь?
- Чижов, Чеснаков – это мои старшие товарищи.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.