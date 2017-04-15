Дубль Игуаина позволил Ювентусу победить Пескару

Чемпионат Италии. 32-й тур
«Дженоа» – «Лацио» – 2:2
Голы: Симеоне, 10, Пандев, 78 – Биглия, 45, Луис Альберто, 90
«Дженоа»: Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти, Нтчам, Лазович, Велозу (Пандев, 61), Лаксальт, Ригони (Катальди, 73), Палладино, Симеоне (Хильемарк, 89).
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Лукаку, 73), Баста, Худт, Милинкович-Савич, Биглия, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 67), Пароло (Луис Альберто, 81), Кейта, Иммобиле.
Предупреждения: Пароло (25), Милинкович-Савич (30), Палладино (40), Ригони (44), Бурдиссо (45), Баста (55), Пандев (79), Ломбарди (90)
«Пескара» – «Ювентус» – 0:2
Голы: Игуаин, 22, 43
«Пескара»: Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Кода, Бругман (Верре, 78), Кулибали, Бруно (Баэбек, 68), Мемушай, Капрари, Мунтари (Бенали, 58).
«Ювентус»: Нето, Ругани, Бардзальи, Лихтштайнер, Асамоа, Маркизио, Пьянич (Ринкон, 46), Куадрадо (Лемина, 88), Манджукич, Дибала (Стураро, 54), Игуаин.
Предупреждения: Мунтари (3), Пьянич (12), Кулибали (39), Капрари (59), Кода (89)
«Фиорентина» – «Эмполи» – 1:2
Голы: Тельо, 64 – Эль-Каддури, 37, Паскуаль, 90, с пенальти
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Кьеза (Оливера, 83), Томович, Астори, Сапонара (Иличич, 61), Валеро, Тельо, Весино, Бернардески (Эль-Бабакар, 61), Санчес, Калинич.
«Эмполи»: Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Весели, Барба, Крунич, Бюхель (Эль-Хаджи, 75), Эль-Каддури (Дзамбелли, 81), Кроче, Мчедлидзе (Пуччарелли, 68), Тьям.
Предупреждения: Кроче (35), Весели (54), Крунич (55), Томович (69), Барба (73), Эль-Хаджи (82), Иличич (86), Оливера (90)
Удаление: Калинич (90)
«Торино» – «Кротоне» – 1:1
Голы: Белотти, 66, с пенальти – Сими, 81
«Торино»: Харт, Карлао, Баррека, Дзаппакоста, Россеттини, Базелли (Бенасси, 84), Вальдифьори (Лукич, 76), Яго Фальке, Ляйич, Лопес (Бойе, 46), Белотти.
«Кротоне»: Кордац, Мартелла (Сими, 76), Феррари, Чеккерини, Рози, Роден (Сампиризи, 56), Барберис, Крисетиг, Стоян, Тротта (Налини, 69), Фальчинелли.
Предупреждения: Россеттини (43), Кордац (63), Чеккерини (65), Рози (69), Лукич (85)
«Кальяри» – «Кьево» – 4:0
Голы: Боррьелло, 11, Сау, 15, Жоао Педро, 40, 90
«Кальяри»: Биттенкур (Коломбо, 90), Алвеш, Мурру, Саламон, Дейола (Барелла, 74), Исла, Тахцидис, Ионицэ, Жоао Педро, Боррьелло, Сау (Фариас, 67).
«Кьево»: Секулин, Каччаторе (Сполли, 17), Цесар, Дайнелли, Иско, Кастро, Хетемай, де Гузман (Бастьен, 67), Радованович, Меджорини (Гакпе, 27), Пеллиссье.
Предупреждения: Кастро (16), Дейола (34), Цесар (76), Ионицэ (88)
«Палермо» – «Болонья» – 0:0
«Палермо»: Фулиньяти, Шуньич, Алеэсами, Чонек, Анджелкович, Бруно Энрике, Яяло (Диаманти, 75), Чочев, Трайковски (Шаллаи, 73), Балог (Ло Фасо, 41), Несторовски.
«Болонья»: Миранте, Гастальделло, Масина, Торосидис, Майетта, Таидер, Пульгар, Джемаили, Верди (Крафт, 89), Ди Франческо (Крейчи, 85), Петкович (Умар, 78).
Предупреждения: Яяло (27), Чонек (37), Верди (38), Алеэсами (53), Шуньич (75), Масина (79)
Удаление: Пульгар (24)
«Рома» – «Аталанта» – 1:1
Голы: Джеко, 50 – Куртич, 22
«Рома»: Шченсны, Манолас (Бруно Перес, 46), Мариу Руй, Рюдигер, Фасио, Наингголан, де Росси (Эль-Шаарави, 78), Салах, Стротман, Перотти (Тотти, 87), Джеко.
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Кальдара, Кессиэ, Куртич (Кабесас, 68), Кристанте (Д'Алессандро, 54), Конти, Фройлер, Масьелло, Петанья (Палоски, 84).
Предупреждения: Куртич (23), Хатебур (42), Голлини (71), Мариу Руй (72), Рюдигер (87)
Источник — Sport.ua
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