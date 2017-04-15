Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дубль Игуаина позволил Ювентусу победить Пескару

Состоялись субботние матчи 32-го тура Серии А

  • 15.04.2017 18:22
  • 132 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ювентус. Гонсало Игуаин
© ФК Ювентус. Гонсало Игуаин

Чемпионат Италии. 32-й тур

«Дженоа» – «Лацио» – 2:2
Голы: Симеоне, 10, Пандев, 78 – Биглия, 45, Луис Альберто, 90

«Дженоа»: Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти, Нтчам, Лазович, Велозу (Пандев, 61), Лаксальт, Ригони (Катальди, 73), Палладино, Симеоне (Хильемарк, 89).
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Лукаку, 73), Баста, Худт, Милинкович-Савич, Биглия, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 67), Пароло (Луис Альберто, 81), Кейта, Иммобиле.
Предупреждения: Пароло (25), Милинкович-Савич (30), Палладино (40), Ригони (44), Бурдиссо (45), Баста (55), Пандев (79), Ломбарди (90)

«Пескара» – «Ювентус» – 0:2
Голы: Игуаин, 22, 43

«Пескара»: Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Кода, Бругман (Верре, 78), Кулибали, Бруно (Баэбек, 68), Мемушай, Капрари, Мунтари (Бенали, 58).
«Ювентус»: Нето, Ругани, Бардзальи, Лихтштайнер, Асамоа, Маркизио, Пьянич (Ринкон, 46), Куадрадо (Лемина, 88), Манджукич, Дибала (Стураро, 54), Игуаин.
Предупреждения: Мунтари (3), Пьянич (12), Кулибали (39), Капрари (59), Кода (89)

«Фиорентина» – «Эмполи» – 1:2
Голы: Тельо, 64 – Эль-Каддури, 37, Паскуаль, 90, с пенальти

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Кьеза (Оливера, 83), Томович, Астори, Сапонара (Иличич, 61), Валеро, Тельо, Весино, Бернардески (Эль-Бабакар, 61), Санчес, Калинич.
«Эмполи»: Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Весели, Барба, Крунич, Бюхель (Эль-Хаджи, 75), Эль-Каддури (Дзамбелли, 81), Кроче, Мчедлидзе (Пуччарелли, 68), Тьям.
Предупреждения: Кроче (35), Весели (54), Крунич (55), Томович (69), Барба (73), Эль-Хаджи (82), Иличич (86), Оливера (90)
Удаление: Калинич (90)

«Торино» – «Кротоне» – 1:1
Голы: Белотти, 66, с пенальти – Сими, 81

«Торино»: Харт, Карлао, Баррека, Дзаппакоста, Россеттини, Базелли (Бенасси, 84), Вальдифьори (Лукич, 76), Яго Фальке, Ляйич, Лопес (Бойе, 46), Белотти.
«Кротоне»: Кордац, Мартелла (Сими, 76), Феррари, Чеккерини, Рози, Роден (Сампиризи, 56), Барберис, Крисетиг, Стоян, Тротта (Налини, 69), Фальчинелли.
Предупреждения: Россеттини (43), Кордац (63), Чеккерини (65), Рози (69), Лукич (85)

«Кальяри» – «Кьево» – 4:0
Голы: Боррьелло, 11, Сау, 15, Жоао Педро, 40, 90

«Кальяри»: Биттенкур (Коломбо, 90), Алвеш, Мурру, Саламон, Дейола (Барелла, 74), Исла, Тахцидис, Ионицэ, Жоао Педро, Боррьелло, Сау (Фариас, 67).
«Кьево»: Секулин, Каччаторе (Сполли, 17), Цесар, Дайнелли, Иско, Кастро, Хетемай, де Гузман (Бастьен, 67), Радованович, Меджорини (Гакпе, 27), Пеллиссье.
Предупреждения: Кастро (16), Дейола (34), Цесар (76), Ионицэ (88)

«Палермо» – «Болонья» – 0:0

«Палермо»: Фулиньяти, Шуньич, Алеэсами, Чонек, Анджелкович, Бруно Энрике, Яяло (Диаманти, 75), Чочев, Трайковски (Шаллаи, 73), Балог (Ло Фасо, 41), Несторовски.
«Болонья»: Миранте, Гастальделло, Масина, Торосидис, Майетта, Таидер, Пульгар, Джемаили, Верди (Крафт, 89), Ди Франческо (Крейчи, 85), Петкович (Умар, 78).
Предупреждения: Яяло (27), Чонек (37), Верди (38), Алеэсами (53), Шуньич (75), Масина (79)
Удаление: Пульгар (24)

«Рома» – «Аталанта» – 1:1
Голы: Джеко, 50 – Куртич, 22

«Рома»: Шченсны, Манолас (Бруно Перес, 46), Мариу Руй, Рюдигер, Фасио, Наингголан, де Росси (Эль-Шаарави, 78), Салах, Стротман, Перотти (Тотти, 87), Джеко.
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толои, Кальдара, Кессиэ, Куртич (Кабесас, 68), Кристанте (Д'Алессандро, 54), Конти, Фройлер, Масьелло, Петанья (Палоски, 84).
Предупреждения: Куртич (23), Хатебур (42), Голлини (71), Мариу Руй (72), Рюдигер (87)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.