Металлист 1925 разбил Энергетик

Сегодня «Металлист 1925» провел заключительный поединок группового этапа зимнего чемпионата Харьковской области. На учебно-тренировочной базе в поселке Высокий ребята сыграли с солоницевским «Энергетиком». Поскольку на этих выходных команда тур аматорского чемпионата Украины пропускает, соответственно, в областном турнире Александр Призетко дал поиграть всем имеющимся исполнителям. До перерыва точными стали удары Сергея Давыдова и Владислава Краева, после дублем отметился Денис Скотаренко. Отметим, что во втором тайме в футболках «Металлиста 1925» дебютировали экс-вратарь «Квадро» Максим Тельнов и правый защитник - воспитанник харьковского футбола Назар Малиновский. Завтра официальный сайт клуба представит очередных новичков более подробно.
В полуфинале зимнего чемпионата Харьковской области «Металлист 1925» сыграет против «Солли Плюс». В другой паре встретятся кегичевский «Статус» и первомайский «Квадро». О дате проведения этих матчей будет сообщено дополнительно.
15 апреля 2017 г. Пос. Высокий. Тренировочное поле УТБ ФК «Металлист». 9-й тур зимнего чемпионата Харьковской области (группа «Б»). Начало матча в 12:00. 50 зрителей. +7°C
«Металлист 1925» – «Энергетик» – 4:0
Голы: Давыдов 29, Краев 40+1, Скотаренко 44, 46
«Металлист 1925»: Федак (Тельнов 41), Процевский (Малиновский 41), Сидоренко (Цвиренко 41), Маслов (Литвяк 41), Емельянов (Коваленко 41), Ралюченко (Дехтяренко 41), Пивоваров (Безродний 41), Нерубенко (Добарин 41), Краев (Ермоленко 41), Синица (Кателин 41), Давыдов (к) (Скотаренко 41, Пец 61)
«Энергетик»: Пархоменко (Давыденко 51), Родителев (к) (Гринченко 46), Конджи, Череватенко (Зубков 57), Шеншин, Клапчук (Цыганко 72), Смородин (Радченко 41), Алексеев (Харченко 64), Данченко, Фурман (Сидоренко 41), Ярошенко (Тубанини 56)
Источник — ФК Металлист 1925
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